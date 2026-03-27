La paciencia de los clientes de Bancolombia volvió a ponerse a prueba este viernes 27 de marzo. Desde las primeras horas de la mañana, miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a la aplicación móvil y a la Sucursal Virtual Personas, encontrándose con el ya conocido mensaje de error que impide realizar transferencias o consultar saldos.

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A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el banco reconoció la situación: “En el momento no es posible el ingreso a la Sucursal Virtual Personas y a nuestra App Mi Bancolombia. Te invitamos a ingresar un poco más tarde”. Como alternativa, la entidad sugirió el uso de tarjetas físicas para pagos y retiros en cajeros automáticos o corresponsales bancarios, asegurando que estos canales sí están operativos.

Esta nueva caída no es un hecho aislado. En lo que va de los primeros meses de 2026, Bancolombia ha enfrentado una de sus crisis de reputación técnica más severas. Durante enero y febrero, la plataforma experimentó interrupciones prolongadas que, en algunos casos, superaron las 24 horas, dejando a millones de colombianos sin acceso a su dinero en momentos críticos.

Incluso, a principios de marzo, el banco tuvo que emitir comunicados especiales tras reportes de saldos erróneos y duplicidad de transacciones que generaron pánico entre los ahorradores. Aunque la entidad ha asegurado que está invirtiendo en la modernización de su infraestructura en la nube, la recurrencia de estas fallas en este primer trimestre ha provocado que la Superintendencia Financiera ponga la lupa sobre la calidad del servicio digital del banco más grande del país.

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Ante la imposibilidad de usar la App, se recomienda a los clientes:

Usar la tarjeta débito física para compras en establecimientos.

Hacer retiros en cajeros automáticos (que suelen mantenerse activos durante las caídas de la App).

Evitar intentar el ingreso repetitivo a la aplicación para no bloquear las claves personales por seguridad}

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