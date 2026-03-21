Colombia cuenta actualmente con más de 13.042 cajeros automáticos para 2026 y, según las últimas cifras de la Superintendencia Financiera, entidades como Bancolombia y Davivienda lideran el ‘top’ de los que tienen más cobertura de dichos dispositivos.

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Sin embargo, la red no crece al mismo ritmo que antes. El número de estos dispositivos muestra una reducción cercana al 12 % en los últimos 10 años, reflejando un cambio estructural en la forma en que los usuarios acceden al dinero.

Pese a la tendencia, solo Bancolombia cuenta con 5.800 cajeros electrónicos en todo el territorio nacional, seguido de Davivienda con 2.200. Entre los dos suman 8.000, lo que representa el 61,4 % del total, según la Superfinanciera.

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Sin embargo, el uso del efectivo pierde terreno frente a transferencias inmediatas, billeteras digitales y pagos sin contacto, impulsados por nuevas plataformas tecnológicas y herramientas como Bre-B.

Este ajuste no significa que los cajeros desaparezcan. Por el contrario, su presencia sigue siendo fundamental en zonas rurales, donde hay menos acceso digital: allí la disponibilidad puede caer incluso a menos de 1 cajero por cada 10.000 habitantes.

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¿Cuáles son los bancos que tienen más cajeros electrónicos en Colombia?

El banco que sigue a Davivienda y Bancolombia es Banco de Bogotá, que tiene 1.520 cajeros electrónicos. Luego está BBVA en cuarto lugar con 1.392 y Banco Caja Social con 685.

La lista del ‘top’ 10 la completan los siguientes bancos:

Davi Bank , en sexto lugar con 576.

, en sexto lugar con 576. Banco Popular , con 382.

, con 382. Av Villas , con 392

, con 392 Banco de accidente con 269.

con 269. Itau, con 116.

Cabe aclarar que los bancos de Bogotá, Popular, Av Villas y Occidente hacen parte de la red del Grupo Aval y suman 2.733 cajeros, lo que le permite a sus usuarios acceder a la segunda red más grande después de la de Bancolombia.

No obstante, el sistema financiero colombiano atraviesa una transformación digital, en la que conviven el efectivo y las nuevas tecnologías, lo que significa que estos bancos tendrán que seguir ajustando su infraestructura, ya que el usuario prefiere cada vez más los servicios virtuales.

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