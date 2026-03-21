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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Mar 21, 2026 - 2:38 am

Colombia cuenta actualmente con más de 13.042 cajeros automáticos para 2026 y, según las últimas cifras de la Superintendencia Financiera, entidades como BancolombiaDavivienda lideran el ‘top’ de los que tienen más cobertura de dichos dispositivos.

(Vea también: Bancolombia y Davivienda, sorprendidos por dura competencia y nuevo CDT con tasas del 12 %)

Sin embargo, la red no crece al mismo ritmo que antes. El número de estos dispositivos muestra una reducción cercana al 12 % en los últimos 10 años, reflejando un cambio estructural en la forma en que los usuarios acceden al dinero.

Pese a la tendencia, solo Bancolombia cuenta con 5.800 cajeros electrónicos en todo el territorio nacional, seguido de Davivienda con 2.200. Entre los dos suman 8.000, lo que representa el 61,4 % del total, según la Superfinanciera.

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Sin embargo, el uso del efectivo pierde terreno frente a transferencias inmediatas, billeteras digitales y pagos sin contacto, impulsados por nuevas plataformas tecnológicas y herramientas como  Bre-B.

Cajero electrónico de Bancolombia
Cajero electrónico de Bancolombia

Este ajuste no significa que los cajeros desaparezcan. Por el contrario, su presencia sigue siendo fundamental en zonas rurales, donde hay menos acceso digital: allí la disponibilidad puede caer incluso a menos de 1 cajero por cada 10.000 habitantes.

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Superfinanciera toma medida por aumento de quejas de usuarios de Bancolombia y habilitó canal

Auge de pagos y compras virtuales (Getty)
Auge de pagos y compras virtuales (Getty)

¿Cuáles son los bancos que tienen más cajeros electrónicos en Colombia?

El banco que sigue a Davivienda y Bancolombia es Banco de Bogotá, que tiene 1.520 cajeros electrónicos. Luego está BBVA en cuarto lugar con 1.392 y Banco Caja Social con 685.

La lista del ‘top’ 10 la completan los siguientes bancos:

  • Davi Bank, en sexto lugar con 576.
  • Banco Popular, con 382.
  • Av Villas, con 392
  • Banco de accidente con 269.
  • Itau, con 116.

Cabe aclarar que los bancos de Bogotá, Popular, Av Villas y Occidente hacen parte de la red del Grupo Aval y suman 2.733 cajeros, lo que le permite a sus usuarios acceder a la segunda red más grande después de la de Bancolombia.

No obstante, el sistema financiero colombiano atraviesa una transformación digital, en la que conviven el efectivo y las nuevas tecnologías, lo que significa que estos bancos tendrán que seguir ajustando su infraestructura, ya que el usuario prefiere cada vez más los servicios virtuales.

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