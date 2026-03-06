Una fintech colombiana comenzó a competir con bancos tradicionales como Bancolombia y Davivienda al ofrecer Certificados de Depósito a Término (CDT) con rentabilidades que pueden llegar hasta 12 % efectivo anual.

(Vea también: Bancolombia y Davivienda dan golpe en la mesa: ya lideran las transferencias por Bre-B)

Se trata de Bold, una empresa que inicialmente se posicionó en el mercado por sus datáfonos y soluciones de pago para comercios, pero que ahora amplía su portafolio hacia productos de ahorro e inversión digital.

De acuerdo con Noticias Caracol, el nuevo producto se ofrece a través de su aplicación móvil, lo que permite abrir el CDT de forma completamente digital que llega como una dura competencia para entidades bancarias en Colombia.

¿Qué tasas ofrece Bold para CDT en Colombia?

El CDT digital que ofrece la fintech cuenta con varias características que buscan atraer a nuevos usuarios interesados en opciones de ahorro con mayor rentabilidad.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran:

Tasas de hasta 12 % efectivo anual , dependiendo del plazo elegido.

Inversión mínima desde $50.000 pesos .

Plazos entre 30 y 365 días .

Apertura completamente digital desde la aplicación móvil.

Este tipo de producto funciona bajo la misma lógica de los CDT tradicionales: el usuario deposita su dinero durante un periodo determinado y recibe los intereses al final del plazo acordado.

¿Cuánto se puede ganar con un CDT al 12 %?

De acuerdo con simulaciones citadas por Noticias Caracol, una inversión de $1.000.000 podría dejar ganancias cercanas a:

$120.000 pesos en un año, si se mantiene una tasa cercana al 12 % efectivo anual.

Sin embargo, el rendimiento final puede variar dependiendo del plazo seleccionado y de las condiciones vigentes del producto en el momento de la inversión.

Por otra parte, según la información divulgada por la compañía, los depósitos cuentan con seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, entidad que respalda los ahorros de los clientes del sistema financiero hasta un monto determinado en caso de problemas con la entidad.

¿Qué otros productos financieros ofrece Bold para sus clientes?

Además del CDT, la plataforma también ofrece otras alternativas de ahorro digital, entre ellas:

Bolsillos de ahorro dentro de la aplicación.

Rentabilidades cercanas al 8,5 % efectivo anual .

Mayor liquidez, ya que el dinero puede retirarse cuando el usuario lo necesite.

Con este tipo de productos, las fintech buscan atraer a más usuarios interesados en opciones digitales de ahorro e inversión, en un mercado históricamente dominado por entidades bancarias tradicionales.

