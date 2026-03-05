El buró de crédito DataCrédito Experian presentó un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el acceso al crédito y la inclusión financiera en Colombia.

Según la investigación, la digitalización de los servicios financieros ha mejorado la percepción de los usuarios y ha fortalecido la confianza en el sistema crediticio.

De hecho, 72% de las personas encuestadas considera que el proceso de digitalización del crédito ha mejorado en los últimos años, lo que representa un avance importante para ampliar las oportunidades de acceso al financiamiento.

El informe también señala que 53% de los encuestados utilizó durante el último año servicios basados en inteligencia artificial. Entre ellos se encuentran aprobaciones de crédito digitales, alertas de fraude, recomendaciones financieras personalizadas y otras herramientas tecnológicas que facilitan la gestión de la vida financiera.

Estas soluciones buscan hacer más ágiles, seguros y transparentes los procesos para los usuarios. Expertos de Experian explicaron que la inteligencia artificial permite analizar mejor la información financiera de las personas, evaluar a más usuarios y entender sus trayectorias crediticias con mayor precisión.

Esto abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes antes tenían dificultades para acceder al crédito.

Además, los encuestados destacaron innovaciones como las billeteras digitales, los pagos con celular, las herramientas de seguridad y las aplicaciones para organizar las finanzas personales.

Según la entidad, estas tecnologías ayudarán a construir un sistema crediticio más accesible, personalizado y alineado con la realidad financiera de los colombianos.

Qué es DataCrédito Experian y cómo funciona en Colombia

DataCrédito Experian es una central de información crediticia que recopila, procesa y analiza datos financieros de personas y empresas en Colombia. Hace parte de Experian, una compañía internacional especializada en servicios de información crediticia y análisis de datos.

Su principal función es registrar el comportamiento de pago de los ciudadanos frente a productos financieros como tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos de vivienda, servicios públicos, telecomunicaciones y otras obligaciones.

En Colombia, DataCrédito funciona como un intermediario de información entre las entidades que otorgan crédito y los usuarios. Bancos, cooperativas, fintech, almacenes de cadena y empresas de servicios reportan a la central el historial de pagos de sus clientes.

Con esos datos se construye el historial crediticio de cada persona, el cual muestra si paga a tiempo, si tiene deudas pendientes o si ha presentado retrasos.

Cuando alguien solicita un préstamo, una tarjeta o un plan financiado, las entidades consultan el reporte en DataCrédito para evaluar el nivel de riesgo del solicitante.

Con base en esa información deciden si aprueban o no el crédito y bajo qué condiciones. Además, los ciudadanos también pueden consultar su propio historial para conocer su puntaje crediticio, verificar reportes y recibir recomendaciones para mejorar su vida financiera.

De esta manera, DataCrédito ayuda a generar confianza y facilitar el acceso al crédito en el sistema financiero colombiano.

