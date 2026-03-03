Consciente de que millones de colombianos enfrentan desafíos financieros por el uso de productos crediticios, DataCrédito Experian oficializó una serie de herramientas que, según la entidad, pueden servir como respaldo para quienes viven dificultades con sus deudas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bancos en Colombia tendrán que frenar cobro a clientes y evitarán lío con Datacrédito)

La firma señala que cerca del 70 % de los colombianos —unos 33,2 millones de personas— han tenido al menos un producto financiero activo, lo que evidencia que el crédito se ha convertido en una práctica cotidiana, según recogió Blu Radio.

No obstante, también indica que tropiezos como pérdida de empleo, gastos inesperados o desequilibrios presupuestarios son comunes entre quienes acceden a este tipo de financiamiento.

Lee También

Aunque la herramienta no se trata de un subsidio ni de un apoyo económico directo, sí ofrece orientaciones y alternativas de crédito que pueden ayudar a reorganizar las finanzas personales, de acuerdo a la realidad de cada usuario.

¿Cómo mejorar el puntaje en Datacrédito?

El puntaje crediticio en DataCrédito Experian es un indicador que refleja el comportamiento financiero de una persona frente a sus obligaciones. Este número influye en la aprobación de créditos, tarjetas y otros productos financieros. Para fortalecerlo, expertos recomiendan adoptar hábitos responsables y constantes en el manejo del dinero. De esta manera, uno de los pilares para mantener un buen comportamiento financiero es la educación. A través de DataCrédito Experian y su plataforma MiDataCrédito, los usuarios pueden fortalecer su manejo del crédito y tomar decisiones informadas. Allí los usuarios podrán: Consultar el historial crediticio.

Conocer el puntaje actualizado.

Activar alertas ante posibles fraudes.

Acceder a contenidos pedagógicos sobre finanzas personales. Es importante tener en cuenta que revisar el historial no disminuye el puntaje. Por el contrario, permite identificar errores en los reportes, organizar obligaciones pendientes y planificar pagos de manera más estratégica. Además, expertos recomiendan comparar distintas opciones antes de adquirir un crédito, calcular cómo impactarán las cuotas en el presupuesto mensual y cumplir con los pagos en las fechas establecidas. Estos hábitos, sumados a un nivel de endeudamiento responsable, contribuyen a fortalecer el perfil financiero y mejorar progresivamente la calificación crediticia. Endeudado (Getty) Endeudado (Getty)

Opciones de préstamo para endeudados recomendadas por Datacrédito:

Microcréditos o créditos de bajo monto: pensados para cubrir emergencias puntuales o impulsar pequeños emprendimientos.

Financiación en comercios: esquemas de pago por cuotas para adquirir bienes como tecnología o electrodomésticos.

Soluciones de entidades fintech y cooperativas: dirigidas a personas con ingresos variables o perfiles menos tradicionales.

Expertos consultados por la entidad insisten en que seleccionar bien el producto adecuado puede marcar la diferencia entre una solución viable y un nuevo problema financiero. Factores como tasa de interés, plazo de pago, monto total a pagar y el impacto en el historial crediticio son claves al momento de elegir un crédito.

Además, Datacrédito Experian pone a disposición de los usuarios la plataforma Midatacrédito, donde quienes estén endeudados pueden consultar su historial crediticio y puntaje, activar alertas contra fraudes y acceder a contenidos educativos que facilitan la organización de las finanzas personales sin afectar el puntaje por la simple consulta.

La compañía recalca que el crédito puede ser una herramienta estratégica si se usa con responsabilidad, siempre acompañada de una comprensión clara de las condiciones y de una planificación realista del presupuesto mensual.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.