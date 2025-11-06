Los colombianos ahora podrán consultar su puntaje de crédito de manera gratuita gracias a una nueva iniciativa de Datacrédito Experian, que busca acercar la educación financiera a más personas del país a través de un curso interactivo y sin costo, disponible por WhatsApp.

La propuesta, llamada una “experiencia gratuita de educación financiera”, permite que cualquier persona aprenda desde su celular sobre temas como historial crediticio, manejo responsable del dinero y acceso a productos financieros. Además, quienes completen el proceso recibirán un código para consultar gratis su puntaje en Datacrédito, una herramienta que refleja su comportamiento frente al sistema financiero.

Cómo funciona el curso gratuito de Datacrédito en WhatsApp

La experiencia se realiza completamente a través de WhatsApp, lo que permite participar desde cualquier celular, sin descargas adicionales ni costos. Está compuesta por tres módulos principales:

Su historia de crédito: explica cómo se construye el historial financiero y por qué es importante mantenerlo positivo. Recupere su reporte: enseña cómo consultar y entender el historial de crédito, incluso si se ha tenido una mala experiencia. Su camino al crédito: ofrece consejos para prepararse antes de solicitar préstamos o tarjetas y cómo hacerlo de forma responsable.

Durante una semana, los participantes reciben mensajes y videos cortos con explicaciones sencillas sobre cómo mejorar su salud financiera. Al finalizar, obtienen el código para consultar gratuitamente su puntaje de crédito, una información clave para acceder a nuevos productos financieros o mejorar los ya existentes.

En los últimos tres años, la estrategia educativa de Datacrédito Experian ha impactado directamente a más de 10.000 personas en 20 regiones del país, incluyendo municipios priorizados por el Gobierno (PDET), y a más de 600.000 de forma indirecta. La nueva experiencia por WhatsApp busca ampliar ese alcance a través de un canal cotidiano y de fácil acceso.

De acuerdo con cifras de la entidad, en Colombia más de 29 millones de adultos tienen algún producto financiero y el 93 % de la información registrada es positiva, lo que demuestra el potencial de los consumidores para fortalecer su perfil crediticio si cuentan con herramientas adecuadas.

“El objetivo es que más colombianos puedan tomar el control de sus decisiones financieras y usen la información de su historial como un recurso a su favor”, explicó Daniel Vargas, gerente de Asuntos Corporativos de Experian Spanish Latam.

La iniciativa también complementa otras plataformas como MiDatacrédito, que permite monitorear la información financiera y prevenir fraudes. Con esta nueva experiencia gratuita, Datacrédito refuerza su apuesta por la educación económica y el acceso igualitario al conocimiento financiero.

Los interesados pueden acceder al curso gratuito a través del enlace oficial de Datacrédito o escaneando el código QR disponible en sus canales digitales.

