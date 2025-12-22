El pasado 20 de diciembre venció el plazo legal para que los hogares colombianos pagaran la prima de servicios a las empleadas domésticas. Desde esa fecha, cualquier pago pendiente se considera extemporáneo y puede generar consecuencias económicas y legales para los empleadores, en un contexto normativo que hoy es más estricto y con mayores mecanismos de control.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque la obligación existe desde 2016, expertos advierten que el panorama cambió de forma significativa tras la entrada en vigencia de la reforma laboral de 2025. De acuerdo con análisis de Symplifica, plataforma especializada en formalización del trabajo doméstico, el Estado fortaleció los canales de denuncia y agilizó los procesos de reclamación, lo que reduce considerablemente los márgenes de error o desconocimiento por parte de los empleadores.

Según cifras citadas por la Universidad Javeriana, en Colombia hay cerca de 684.000 personas dedicadas al servicio doméstico remunerado. El 91 % son mujeres y solo dos de cada diez están formalizadas. Esta brecha ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de derechos laborales, entre ellos el pago de la prima.

Cómo se debe calcular la prima de las empleadas domésticas

Uno de los errores más frecuentes está relacionado con el cálculo, especialmente cuando se trata de trabajadoras que laboran por días. Legalmente, un pago incompleto equivale a no haber pagado la prima.

Lee También

Para calcularla correctamente se deben tener en cuenta:

Los días efectivamente trabajados durante el semestre.

Si la trabajadora labora por días o tiempo completo.

El salario base, incluyendo el auxilio de transporte cuando aplique.

El tipo de contrato (interna, externa o por días).

La prima corresponde a 15 días de salario por semestre trabajado y debe pagarse de manera proporcional si la relación laboral no cubrió todo el periodo.

Qué pasa si no le pago la prima a la empleada doméstica

De acuerdo con especialistas de Symplifica, no cumplir con esta obligación puede derivar en sanciones que van más allá de una multa. La ley contempla la indemnización moratoria, que equivale a un día de salario por cada día de retraso, además de posibles sanciones administrativas que, dependiendo del caso, pueden alcanzar montos elevados.

“La prima dejó de ser un tema flexible o negociable. Hoy pagarla bien y a tiempo es clave para evitar riesgos patrimoniales”, explicó Salua García Fakih, CEO y cofundadora de Symplifica, al referirse al nuevo escenario legal.

Se puede pagar la prima con extemporeneidad

Si el pago no se realizó antes del 20 de diciembre, el empleador ya se encuentra en mora. La recomendación es regularizar la situación lo antes posible y dejar soporte verificable del pago, como transferencias o recibos firmados.

Además, existen herramientas de cálculo que permiten corregir errores y ajustar valores de forma precisa, especialmente útiles para quienes emplean trabajadoras por días.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.