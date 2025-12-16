Diciembre suele ser un mes esperado por millones de trabajadores en Colombia por el pago de la prima de servicios, pero este año llegará con un ingreso adicional que muchos aún no tienen en el radar. Se trata de un cambio clave en la jornada nocturna que empezará a aplicarse desde finales de este mes y que tendrá un impacto en el salario de quienes trabajan en la noche.

La novedad está ligada a la reforma laboral reciente y beneficiará, sobre todo, a empleados de sectores como comercio, transporte, salud, vigilancia, restaurantes y logística, donde los turnos nocturnos son habituales. En términos simples, más horas del día comenzarán a pagarse con recargo, lo que se traducirá en más dinero en el bolsillo.

El cambio tiene una fecha: 25 de diciembre de 2025. Desde ese día, la jornada nocturna en Colombia ya no comenzará a las 9:00 de la noche, como ocurre actualmente, sino desde las 7:00 p. m. y hasta las 6:00 a. m.

Esto implica que todas las horas trabajadas dentro de ese rango deberán pagarse con el recargo nocturno del 35 % sobre la hora ordinaria, tal como lo establece la normativa laboral vigente. En la práctica, serán dos horas adicionales por turno las que empezarán a generar recargo, algo que no ocurría hasta ahora.

Para los trabajadores nocturnos, el impacto es inmediato: más horas con recargo significan un salario mensual más alto, incluso sin cambiar el número total de horas trabajadas.

Supongamos un trabajador con un salario mensual de $ 2’000.000. Si ese trabajador hace 40 horas nocturnas en el mes, el dinero adicional que recibirá serán 127.240 pesos.

Desde el punto de vista empresarial, el cambio implica un aumento en los costos laborales. Sectores en turnos nocturnos deberán reorganizar horarios y presupuestos para asumir el pago de más horas con recargo. Sin embargo, desde la óptica del trabajador, el ajuste busca compensar el desgaste físico y social que implica laborar en horarios nocturnos.

Incremento gradual de los recargos dominicales y festivos

Es clave no confundir este cambio con el incremento gradual de los recargos dominicales y festivos, que seguirá otro calendario y se aplicará por fases:

Desde julio de 2025: el recargo pasa del 75 % al 80 %.

Desde julio de 2026: aumenta al 90 %.

Desde julio de 2027: llegará al 100 % sobre la hora ordinaria.

Esto significa que trabajar domingos y festivos será cada vez más costoso para las empresas y mejor remunerado para los empleados, pero ese ajuste es independiente del adelanto de la jornada nocturna.

