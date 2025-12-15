Desde la Ley 1788 de 2016, las trabajadoras domésticas u otras personas que trabajan por días tienen los mismos derechos que cualquier otro empleado, incluyendo quienes realizan labores de aseo, cocina, cuidado de personas, conductores familiares y trabajadores de fincas de recreo.

Asimismo, en Colombia el contrato verbal tiene plena validez legal. Si hay prestación personal del servicio, pago y subordinación, existe una relación laboral, sin importar que no haya afiliación a seguridad social o un documento firmado.

De hecho, omitir estas obligaciones puede generar sanciones más graves para el empleador. Para calcular la prima cuando se trabaja por días, se debe hacer un cálculo proporcional.

Primero se determina un salario mensual de referencia con base en el pago diario y los días trabajados en un mes, sumando el auxilio de transporte si aplica.

Luego se cuentan los días trabajados en el semestre y se aplica la fórmula legal: salario mensual base multiplicado por los días trabajados, dividido entre 360. El pago debe hacerse máximo el 20 de diciembre.

Cuando los días no son fijos, se suman todos los días trabajados y se calcula un promedio. Cada empleador debe pagar su parte proporcional. No pagar la prima puede acarrear multas, intereses y sanciones moratorias.

¿Por qué los trabajadores en Colombia reciben prima en diciembre?

En Colombia, los trabajadores reciben prima en diciembre porque la ley reconoce este pago como una prestación social obligatoria, creada para que los empleados participen de los beneficios económicos que genera su trabajo y cuenten con un ingreso adicional en épocas clave del año.

La prima de servicios tiene su origen en el principio de justicia laboral, que busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores y mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de un salario.

Este pago está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y debe equivaler, en total, a un mes de salario por cada año laborado, que se entrega en dos partes: una en junio y otra en diciembre.

La cuota de diciembre es especialmente importante porque coincide con el cierre del año, una temporada en la que aumentan los gastos familiares por celebraciones, educación, vivienda y consumo básico. La prima también cumple una función social y económica.

Para los trabajadores, representa un alivio financiero que ayuda a cubrir deudas, ahorrar o enfrentar gastos extraordinarios. Para la economía del país, impulsa el consumo y dinamiza sectores como el comercio y los servicios.

Además, este derecho aplica de manera proporcional al tiempo trabajado y beneficia tanto a empleados formales como a quienes tienen contratos a término fijo o indefinido, reforzando la protección laboral y la estabilidad económica de millones de familias colombianas.

