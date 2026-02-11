Mientras que muchos buscan cómo invertir su dinero en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta pública virtual que se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de febrero de 2026.

En esta subasta, se ofrecerán diversos bienes, incluyendo joyas, relojes, lingotes de oro, vehículos, motocicletas y maquinaria industrial que fueron incautados por procesos de control aduanero y fiscal, según replicó Portafolio.

El evento se hará a través de la plataforma digital El Martillo del Banco Popular (https://www.elmartillo.com), y estará abierto a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos para participar de manera segura y digital.

La subasta comenzará el 11 de febrero a las 8:00 a. m. y finalizará el 13 de febrero a las 2:30 p. m., con horarios de apertura y cierre específicos para cada lote. Los interesados podrán participar desde cualquier lugar del país, ya que la subasta será 100 % virtual.

Para acceder a la subasta, los participantes deben registrarse previamente en el portal de El Martillo del Banco Popular, donde podrán consultar el catálogo completo de bienes disponibles. Además, podrán revisar las condiciones de cada lote y los valores base definidos para las ofertas.

Los artículos en subasta son bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación. El inventario incluye artículos de alto valor, como camionetas tipo campero, motocicletas de alto cilindraje y láminas de oro de 18 kilates, con valores base que van desde los 3,5 millones de esos hasta más de 69 millones de pesos. Estos lotes están distribuidos en varias ciudades, como Barranquilla, Pereira y Cali.

Cada lote tiene una ficha técnica con detalles como ubicación, estado, valor base y fechas de apertura y cierre, disponible exclusivamente en el portal de El Martillo.

La Dian recordó que no existen intermediarios autorizados para esta subasta y que cualquier información oficial solo se publicará en los canales institucionales del Banco Popular y la Dian. “La participación debe realizarse exclusivamente por los medios dispuestos para el evento”, indicó la entidad.

También alertó a la ciudadanía sobre posibles intentos de fraude y aconsejó verificar toda la información a través de los sitios web oficiales.

¿Qué se debe tener en cuenta al participar en un remate en Colombia?

Participar en un remate judicial o administrativo en Colombia es una oportunidad estratégica para adquirir bienes inmuebles o vehículos a precios significativamente inferiores a los del mercado comercial.

Sin embargo, el proceso exige un cumplimiento riguroso de requisitos legales y financieros para evitar la pérdida del depósito o complicaciones jurídicas posteriores. El sistema está diseñado para garantizar la transparencia, pero requiere que el postor sea diligente en la investigación previa del activo.

Para tener éxito en un remate durante este 2026, debe considerar los siguientes aspectos fundamentales:

Consulta de la base de datos: verificar las ofertas en el portal de la Rama Judicial o en martillos autorizados por entidades financieras. Asegurarse de que el remate esté vigente y no haya sido cancelado.

verificar las ofertas en el portal de la Rama Judicial o en martillos autorizados por entidades financieras. Asegurarse de que el remate esté vigente y no haya sido cancelado. Consignación del depósito: es obligatorio consignar, por lo menos, el 40 % del avalúo del bien en la cuenta del Banco Agrario asignada al juzgado. Este título de depósito judicial es el tiquete de entrada a la audiencia.

es obligatorio consignar, por lo menos, el 40 % del avalúo del bien en la cuenta del Banco Agrario asignada al juzgado. Este título de depósito judicial es el tiquete de entrada a la audiencia. Estudio de títulos: antes de ofertar, revisar el Certificado de Libertad y Tradición. Verificar hipotecas, embargos y, sobre todo, deudas de impuestos (predial o vehicular) y administración, ya que estos costos suelen ser asumidos por el comprador.

antes de ofertar, revisar el Certificado de Libertad y Tradición. Verificar hipotecas, embargos y, sobre todo, deudas de impuestos (predial o vehicular) y administración, ya que estos costos suelen ser asumidos por el comprador. Presentación de la oferta: la oferta se entrega en sobre cerrado durante la hora señalada para la licitación. Debe contener el valor propuesto y el título de depósito original.

la oferta se entrega en sobre cerrado durante la hora señalada para la licitación. Debe contener el valor propuesto y el título de depósito original. Saldo del pago: si resulta ganador, se dispone generalmente de tres a cinco días hábiles para cancelar el saldo restante del precio de adjudicación y el impuesto del 5 % a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

El incumplimiento de los plazos conlleva la pérdida del depósito inicial, por lo que la liquidez inmediata es esencial. Para obtener información oficial y guías técnicas, consulte el sitio web de la Rama Judicial o el portal de la Superintendencia de Notariado y Registro.

