La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió la convocatoria pública de empleo Dian 2676, mediante la cual se ofertan 1.142 cargos de carrera administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Sigue a PULZO en Discover

Para participar, los aspirantes deben ingresar a la plataforma Simo (dando clic en este enlace) y seleccionar el proceso de selección Dian 2676. La convocatoria contempla cinco modalidades: ascenso, ascenso para personas con discapacidad, ingreso, ingreso para personas con discapacidad e ingreso y ascenso, de acuerdo con el perfil y la situación de cada candidato.

Así están distribuidas las vacantes en todo el país:

Lee También

Departamento Número de vacantes Amazonas 4 Antioquia 88 Arauca 6 Archipiélago de San Andrés 8 Atlántico 66 Bogotá 475 Bolívar 41 Boyacá 16 Caldas 17 Caquetá 4 Casanare 8 Cauca 15 Cesar 20 Chocó 4 Córdoba 23 Cundinamarca 10 Guainía 1 Huila 9 La Guajira 17 Magdalena 26 Meta 10 Nariño 19 Norte de Santander 29 Putumayo 3 Quindío 18 Risaralda 14 Santander 36 Sucre 19 Tolima 23 Valle del Cauca 1133

Por otra parte, el costo de los derechos de participación es de:

58.400 pesos para niveles asistencial y técnico

para niveles asistencial y técnico 87.550 pesos para los demás niveles jerárquicos

¿Cuánto paga la Dian a sus empleados?

La CNSC dio a conocer los rangos salariales establecidos dentro del proceso de selección Dian 2676, con el que busca fortalecer su planta de personal en distintos niveles administrativos y profesionales.

De acuerdo con la información oficial del proceso, los salarios varían según el nivel del cargo. Para el nivel asistencial, la entidad ofrece remuneraciones de hasta 4.’100.000 pesos mensuales. En el nivel técnico, los ingresos pueden alcanzar los 7’100.000 pesos, mientras que para los cargos del nivel profesional los salarios llegan hasta los 17’600.000 pesos al mes.

📢 ¡Más de 1.100 vacantes para servirle al país! La @CNSCColombia abrió el Proceso de Selección DIAN 2676, con más de 1.100 vacantes para ingresar como servidor público a la planta administrativa de la @DIANColombia. 👩‍💼👨‍💼 Las oportunidades están dirigidas a profesionales,… pic.twitter.com/fwSc9EdXdI — Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia) February 1, 2026

Estos valores hacen parte de la estructura salarial definida por la Dian para los cargos convocados y dependen del perfil, la formación académica y la experiencia requerida para cada puesto. El proceso de selección 2676 se enmarca en las convocatorias públicas que adelanta la entidad para cubrir vacantes en diferentes áreas del país.

¿Cuáles son las vacantes que tiene la convocatoria Dian 2676?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió la convocatoria 2676, un proceso de selección que ofrece más de 1.100 vacantes en diferentes áreas del conocimiento, dirigidas a profesionales y tecnólogos interesados en vincularse a la entidad.

Según la información oficial, los empleos disponibles están orientados a perfiles en:

Administración de empresas

Economía.

Derecho.

Comunicación social.

Psicología.

Sociología.

Contaduría pública.

Lenguas modernas.

Distintas ramas de la ingeniería, entre otros campos.

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es que 276 de los cargos ofertados no requieren experiencia previa, lo que amplía las posibilidades para recién graduados o personas que buscan su primer empleo en el sector público.

El proceso se hará a través del sistema de méritos establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad encargada de administrar este tipo de concursos en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z