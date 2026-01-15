¿Cuáles son los beneficios de trabajar en la Dian 2026?
Trabajar en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral en Colombia en 2026, ya que la entidad ofrece empleos de carrera administrativa que garantizan permanencia y continuidad en el cargo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Además, los funcionarios cuentan con oportunidades de ascenso y crecimiento profesional basadas en el mérito, lo que permite avanzar dentro de la institución a través de evaluaciones y procesos internos.
A esto se suma un esquema salarial fijo y seguro, que incluye primas y bonificaciones extralegales, como la prima de gestión tributaria y una bonificación anual, junto con otros beneficios económicos. De igual manera, la Dian ofrece un denominado ‘salario emocional’, compuesto por programas de bienestar orientados a la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo profesional, así como beneficios que pueden extenderse a los familiares de los funcionarios y a aliados estratégicos.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO