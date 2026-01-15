author
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió el concurso de méritos 2676 para contratar personal en distintas regiones del país, con vacantes que ofrecen salarios de hasta 12 millones de pesos mensuales y que incluyen oportunidades para personas con discapacidad, según informó la entidad. La convocatoria contempla más de 17 ciudades y presenta cargos como inspectores grado uno y dos, gestores grado dos y analistas grado uno, con el objetivo de fortalecer su planta de personal a través de un proceso de selección basado en méritos.

Estas son algunas de las vacantes disponibles hasta el 22 de enero. Tenga en cuenta que pueda encontrarlos y filtrarlos entrando en el siguiente enlace.

Inspector (grado I)

  • Responsabilidades: gestionar investigaciones y acciones de fiscalización para la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, aduanera o cambiaria.
  • Requisitos: título profesional en administración, contaduría, derecho ingeniería industrial y otras áreas afines. Experiencia de 12 meses.
  • Salario: 10’973.729 pesos.

Inspector (grado II)

  • Responsabilidades: desarrollar prácticas, planes, estrategias y mecanismos tendientes a la ejecución y mejora de los componentes de asistencia al usuario.
  • Requisitos: título profesional en administración, ciencia política, economía, ingeniería administrativa, matemáticas y otras áreas afines. Experiencia laboral de 12 meses y experiencia profesional de 24 meses.
  • Salario: 12’629.391 pesos.

Gestor (grado III)

  • Responsabilidades: desarrollar metodologías, estrategias, técnicas y herramientas de gestión que contribuyan con la toma de decisiones y el direccionamiento hacia el cumplimiento misional.
  • Requisitos: título profesional en administración, arquitectura, ciencia política, relaciones internacionales, contaduría pública, ingeniería administrativa y otras áreas afines. Experiencia laboral de 12 meses y experiencia profesional de 12 meses.
  • Salario: 9’346.562 pesos.

Analista (grado I)

  • Responsabilidades: apoyo técnico a la gestión de la cartera de obligaciones administradas por la Dian.
  • Requisitos: haber aprobado el pensum académico de formación técnica en áreas de ingeniería de sistemas, economía, ingeniería industrial, entre otros.  No requiere experiencia.
  • Salario: 4’083.784 pesos.

Estas vacantes que tiene la Dian, como bien se explicó anteriormente, también están dirigidas a personas con discapacidad. De hecho, en la página web de Simo se aprecia que esta población que aspire a los puestos de la entidad debe contar con limitantes como lo son:

  • Auditiva.
  • Física.
  •  Intelectual.
  • Múltiple.
  • Psicosocial.
  •  Sordoceguera.
  • Visual.

¿Cómo inscribirse al concurso Dian 2676?

Las personas interesadas en participar en el concurso Dian 2676 deben hacer el proceso de inscripción a través de la plataforma Simo (Sistema de Mérito y Oportunidad). El primer paso consiste en ingresar al portal oficial, crear un usuario con los datos personales solicitados y completar el registro. Posteriormente, el aspirante debe cargar en el sistema los documentos exigidos, los cuales son indispensables para continuar con la postulación.

Una vez finalizado el registro, el usuario puede utilizar la barra de búsqueda de Simo para localizar el concurso identificado como Dian 2676. Allí encontrará el listado de los distintos empleos disponibles, junto con sus requisitos y condiciones específicas, información que debe ser revisada antes de seleccionar la vacante de interés y formalizar la inscripción dentro de los plazos establecidos.

Trabajar en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral en Colombia en 2026, ya que la entidad ofrece empleos de carrera administrativa que garantizan permanencia y continuidad en el cargo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Además, los funcionarios cuentan con oportunidades de ascenso y crecimiento profesional basadas en el mérito, lo que permite avanzar dentro de la institución a través de evaluaciones y procesos internos.

A esto se suma un esquema salarial fijo y seguro, que incluye primas y bonificaciones extralegales, como la prima de gestión tributaria y una bonificación anual, junto con otros beneficios económicos. De igual manera, la Dian ofrece un denominado ‘salario emocional’, compuesto por programas de bienestar orientados a la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo profesional, así como beneficios que pueden extenderse a los familiares de los funcionarios y a aliados estratégicos.

