La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió el concurso de méritos 2676 para contratar personal en distintas regiones del país, con vacantes que ofrecen salarios de hasta 12 millones de pesos mensuales y que incluyen oportunidades para personas con discapacidad, según informó la entidad. La convocatoria contempla más de 17 ciudades y presenta cargos como inspectores grado uno y dos, gestores grado dos y analistas grado uno, con el objetivo de fortalecer su planta de personal a través de un proceso de selección basado en méritos.

Sigue a PULZO en Discover

Estas son algunas de las vacantes disponibles hasta el 22 de enero. Tenga en cuenta que pueda encontrarlos y filtrarlos entrando en el siguiente enlace.

Inspector (grado I)