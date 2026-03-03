En medio de movimientos en la economía nacional, Grupo Eulen Colombia anunció la apertura de su proceso de selección de personal para 2026, con más de 200 vacantes disponibles en diferentes regiones del país, reafirmando su compromiso con la generación de empleo formal y de calidad.

Sigue a PULZO en Discover

Grupo Eulen, compañía líder en la tercerización de servicios con más de 60 años de trayectoria a nivel internacional y una sólida presencia en Colombia, continúa fortaleciendo su operación en el país mediante la vinculación de talento humano para áreas operativas, técnicas y de coordinación, especialmente en servicios de limpieza, mantenimiento y ‘facility management’.

Entre los cargos más demandados dentro de la compañía se encuentran:

Auxiliar de Servicios Generales , encargado de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones de los clientes, garantizando espacios seguros y ordenados.

, encargado de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones de los clientes, garantizando espacios seguros y ordenados. Técnico de Mantenimiento Locativo , responsable de ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura, equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o locativos.

, responsable de ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura, equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o locativos. Todero , quien apoya diversas labores locativas como plomería básica, pintura, carpintería y arreglos generales.

, quien apoya diversas labores locativas como plomería básica, pintura, carpintería y arreglos generales. Auxiliar de Cargue y Descargue , encargado de apoyar la manipulación, traslado y almacenamiento de mercancía, cumpliendo con los protocolos de seguridad.

, encargado de apoyar la manipulación, traslado y almacenamiento de mercancía, cumpliendo con los protocolos de seguridad. Coordinador de Limpieza , responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades del personal, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

, responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades del personal, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. Técnico Eléctrico , encargado de hacer instalaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos, conforme a la normatividad vigente.

, encargado de hacer instalaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos, conforme a la normatividad vigente. Auxiliar de Servicios Generales Hospitalaria, encargada de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones de nuestros clientes, garantizando ambientes seguros, ordenados y cumpliendo con los protocolos específicos de aseo hospitalario.

encargada de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones de nuestros clientes, garantizando ambientes seguros, ordenados y cumpliendo con los protocolos específicos de aseo hospitalario. Director de Proyecto, responsable de liderar la planeación, ejecución y control de los proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos, el alcance definido, el presupuesto y los cronogramas establecidos. Coordina equipos multidisciplinarios, gestiona riesgos, supervisa la relación con los clientes y vela por la calidad y la rentabilidad de cada proyecto.

¿Dónde son las sedes de Grupo Eulen en Colombia?

Grupo Eulen indicó que para aplicar a las ofertas de empleo las personas podrán acercarse con su hoja de vida a las sedes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla o enviarla a los correos electrónicos correspondientes a cada ciudad:

Bogotá: Carrera 49A #91-91, barrio La Castellana.

Correo: unetealequipobogota@eulen.com

Carrera 49A #91-91, barrio La Castellana. Correo: unetealequipobogota@eulen.com Medellín: Calle 10 Sur #50FF-21, oficina 202.

Correo: unetealequipomedellin@eulen.com

Calle 10 Sur #50FF-21, oficina 202. Correo: unetealequipomedellin@eulen.com Cali: Avenida 1 Oeste #5N-09, barrio Centenario.

Correo: unetealequipocali@eulen.com

Avenida 1 Oeste #5N-09, barrio Centenario. Correo: unetealequipocali@eulen.com Barranquilla: Carrera 52 #76-167, oficina 204.

Correo: unetealequipocosta@eulen.com

Además, las personas interesadas en participar en el proceso de selección de Eulen Colombia para el año 2026 podrán postularse a través de los canales oficiales de la compañía y de los portales CompuTrabajo y Elempleo.

¿Quién es el dueño de Grupo Eulen?

La propiedad del Grupo Eulen, gigante español de los servicios de externalización, recae actualmente en la familia Álvarez, luego de un complejo proceso de sucesión y disputas internas.

La figura central y actual presidenta de la compañía es María José Álvarez Mezquíriz, quien controla la mayoría del capital social de la organización. Ella asumió el liderazgo absoluto tras el fallecimiento de su padre y fundador de la empresa, David Álvarez Díez, ocurrido en el año 2015.

David Álvarez fundó la compañía en Bilbao en 1962 y la convirtió en un referente internacional en servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por un fuerte enfrentamiento jurídico y empresarial con cinco de sus siete hijos, conocidos mediáticamente como los hijos díscolos. Esta pugna dividió a la familia en dos bandos, resultando en que María José y su hermano Jesús David permanecieran leales a la visión del fundador.

En la actualidad, María José Álvarez Mezquíriz posee el control accionarial mayoritario a través de la sociedad instrumental Eulen SA, consolidando su posición como una de las mujeres más influyentes del sector empresarial en España. A pesar de los intentos legales de sus hermanos por recuperar peso en la administración, las sentencias judiciales han ratificado mayoritariamente la estructura de mando diseñada por el fundador antes de su deceso.

* Pulzo.com se escribe con Z