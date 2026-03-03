El peso colombiano fue la moneda emergente que más se depreció frente al dólar en el último mes, al caer 3,98 %, en medio de un entorno internacional y local adverso.

Sigue a PULZO en Discover

La volatilidad regresó a los mercados por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que fortaleció al dólar y presionó a las divisas emergentes, detalla La República.

Después del peso colombiano, las monedas más afectadas fueron el peso chileno y el zloty polaco, añade ese medio.

En contraste, otras monedas mostraron valorizaciones en el mismo periodo: el peso argentino lideró con una apreciación de 3,16 %, seguido por el real brasileño y el peso filipino.

Lee También

A nivel interno, la depreciación del peso también responde al paquete tributario decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática, así como a posibles movimientos en los fondos de pensiones.

Un proyecto del Ministerio de Trabajo plantea que las AFP trasladen más de $ 25 billones a Colpensiones, lo que podría generar impactos en el mercado cambiario.

Cuando el peso se deprecia frente al dólar, significa que se necesitan más pesos para comprar un dólar. En otras palabras, cada billete colombiano pierde poder de compra en términos internacionales.

Por ejemplo, si antes con $ 3.700 se compraba un dólar y ahora se necesitan cerca de $ 3.790, cada peso individual vale menos en dólares. Esto reduce el valor externo de la moneda, encarece las importaciones y refleja que los inversionistas prefieren refugiarse en activos considerados más seguros, como el dólar.

Si se hace el cálculo con $ 50.000, antes, con una tasa de $ 3.700 por dólar, esa cantidad equivalía aproximadamente a USD 13,51 (50.000 ÷ 3.700). Ahora, con una tasa cercana a $ 3.790, los mismos $ 50.000 equivalen a unos USD 13,19 (50.000 ÷ 3.790).

Si se hace el cálculo con $ 100.000, antes, con una tasa de $ 3.700 por dólar, esa cantidad equivalía aproximadamente a USD 27,03 (100.000 ÷ 3.700). Ahora, con una tasa cercana a $ 3.790 por dólar, los mismos $ 100.000 equivalen a unos USD 26,39 (100.000 ÷ 3.790).

Es decir, por la depreciación, con estos cálculos se evidencia notablemente la pérdida de valor del peso frente a la moneda estadounidense.

El peso colombiano cae notablemente y esta depreciación refleja la aversión al riesgo y la incertidumbre política ante las elecciones venideras al Congreso y la Presidencia, agrega Bloomberg al respecto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.