Lo que comenzó como una fricción diplomática se ha transformado en una guerra comercial abierta entre Colombia y Ecuador, que ya deja heridos de gravedad en el sector empresarial. El Ministerio de Comercio de Colombia decidió apretar las tuercas y elevar los aranceles a las importaciones provenientes del vecino país, pasando de un 30 % a un impactante 50 %. Además, la lista de productos castigados se amplió a más de 100 artículos, incluyendo insumos básicos como la sal y el azufre.

Esta escalada arancelaria no es un juego de cifras; según los últimos reportes, más de 5.500 empresas colombianas se están viendo directamente afectadas. En Ecuador el panorama es igual de desolador: se estima que el golpe financiero asciende a los 75 millones de dólares mensuales, poniendo en la cuerda floja cerca de 40.000 empleos vinculados a la cadena exportadora, según Bruce Mac Master en La República.

El conflicto ha llegado hasta la canasta básica. MinComercio decidió gravar productos esenciales que ahora entrarán al país con el arancel del 50 %. Entre ellos se destacan el arroz (en todas sus presentaciones), el azúcar de caña, el fríjol y el cacao en polvo. También se verán afectadas las grasas de pescado y vegetales, lo que inevitablemente se traducirá en un aumento de precios para el consumidor final en los supermercados.

Uno de los puntos más críticos de esta crisis se vive en el departamento de Nariño. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que las ventas en esta región han caído más de un 60 %. La parálisis del comercio legal ha abierto una puerta peligrosa: el contrabando, que ya registra un incremento del 72 % en la zona fronteriza. “Nos estamos maltratando mutuamente y solo estamos beneficiando a la ilegalidad”, señaló Javier Díaz, presidente de Analdex, al pedir un desmonte inmediato de las restricciones.

La relación comercial entre ambos países, que durante 25 años fue de las más sólidas de la región, está en caída libre. Según Julio José Prado, exministro de Producción de Ecuador, las proyecciones son catastróficas: las importaciones desde Ecuador podrían caer un 75 %, mientras que las exportaciones colombianas hacia el vecino país bajarían un 79 %. Esto representa una pérdida conjunta que supera los 2.000 millones de dólares.

A pesar de los llamados urgentes de gremios como Acopi y Fenalco para retomar la agenda diplomática, los gobiernos de ambos países aún no logran sentarse a la mesa para frenar esta “sangría” económica que amenaza con destruir miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a ambos lados de la frontera.

