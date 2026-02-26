El Gobierno de Ecuador anunció el aumento al 50 % de los aranceles a los productos provenientes de Colombia. Según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, entrará en vigencia desde el primero de marzo.

La cartera justificó la decisión en la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia. La administración del presidente Daniel Noboa sostiene que la medida responde a acciones soberanas orientadas a reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

La decisión se conoce pocos días después de que el Gobierno colombiano impusiera un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias de productos ecuatorianos y estableciera restricciones al ingreso terrestre de mercancías por pasos fronterizos como Ipiales y Puerto Asís.

Autoridades colombianas advierten que el incremento arancelario podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia Ecuador, con pérdidas estimadas cercanas a los 1.803 millones de dólares. El Gobierno también señaló que el impacto podría sentirse en distintos sectores productivos y en varias regiones del país.

Entre los productos afectados por las recientes medidas comerciales figuran alimentos como arroz, plátano, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass, camarón y trucha. Aunque en algunos casos no se prohíbe totalmente la importación, las restricciones logísticas y el aumento de costos podrían repercutir en la dinámica comercial entre ambos países.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.