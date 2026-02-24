Los efectos de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno de Gustavo Petro empieza a tener sus efectos tributarios, luego de que se dio a conocer que se vendrá un impuesto al patrimonio. Germán Ávila, el ministro de Hacienda, aseguró que el porcentaje del tributo va a variar según el tipo de persona al que se le aplique.

“Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0.5 % para todos los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y minero energético del 1.6 %”, anunció Ávila, en medio del consejo de ministros de este 24 de febrero, en Cartagena.

Según el jefe de la cartera de Hacienda, dicho impuesto aplicará a todas las empresas con un patrimonio líquido que supere los 10.400 millones de pesos. A su vez, agregó que el pago del tributo se hará en dos cuotas a cobrar el primero de abril y el 4 de mayo del presente 2026. “Muchos de estos recursos serán necesarios para hacer intervenciones inmediatas, por eso hemos planteado plazos muy cortos” explicó Ávila en la reunión ministerial.

El Gobierno también aseguró que el decreto de emergencia económica no será el único que llevarán a cabo, ya que vendrán más, pero no se han definido porque tienen que ver con las inversiones forzosas, asunto que el ejecutivo ya ha discutido con los gremios financieros. Precisamente, los bancos han propuesto la posibilidad de suspender cobros durante 12 meses y sin intereses a las personas afectadas por la ola invernal.

“No vamos a afectar al sector productivo y al sector real”, agregó el ministro Ávila sobre el impuesto al patrimonio.

La emergencia económica resurgió luego de que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional el primer decreto. Con esta nueva medida, el Gobierno hizo ajustes para refinanciarse, aunque no pudo retomar varios proyectos, precisamente porque están frenados en el alto tribunal.

Según el ejecutivo, la recaudación de fondos se centra en la calamidad pública que viven departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar y Chocó, afectados por la ola invernal que ha provocado graves inundaciones.

