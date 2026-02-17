El Registro Único Tributario (RUT) es el documento con el que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identifica a personas naturales y jurídicas dentro del sistema fiscal. De este registro dependen trámites clave como la facturación electrónica, la presentación de declaraciones, la contratación con el Estado y la clasificación frente a impuestos como el IVA o el Régimen Simple. Por eso, su actualización no es opcional cuando cambian las condiciones económicas del contribuyente.

Para 2026, el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) quedó fijado en 52.374 pesos, lo que modifica topes, responsabilidades y obligaciones fiscales. En ese contexto, revisar la información registrada se vuelve un paso necesario antes de cumplir con deberes tributarios, pues errores o datos desactualizados pueden afectar el cálculo correcto de impuestos o generar inconsistencias ante la autoridad fiscal.

Cancelar el RUT es un procedimiento distinto y más delicado que actualizarlo. Esta decisión implica que una persona o empresa deja de existir fiscalmente, por lo que no se trata de un trámite automático ni inmediato. La cancelación puede solicitarla el propio contribuyente o puede ser ordenada por la autoridad, pero siempre está sujeta a la verificación de que no existan deudas pendientes ni obligaciones sin cumplir.

Entre las situaciones en las que un contribuyente puede pedir la cancelación del RUT se encuentran varios escenarios específicos, entre ellos:

Liquidación, fusión o desaparición de una sociedad.

Cese definitivo de actividades económicas gravadas.

Liquidación formal de una sucesión tras el fallecimiento de una persona.

Terminación de consorcios, uniones temporales o contratos fiduciarios.

Errores de inscripción o duplicidad de identificación tributaria.

¿En qué casos la Dian puede cancelar el Rut?

También existen casos en los que la cancelación no depende del interesado, sino de una actuación directa de la Dian. Esto puede ocurrir cuando se detecta inactividad económica comprobada, suplantación de identidad, duplicidad de registros o por orden de una autoridad competente. En estos eventos, el objetivo es evitar que permanezcan activos registros que no reflejan una actividad real dentro del sistema fiscal.

Antes de iniciar el proceso, los expertos recomiendan revisar que todas las obligaciones estén al día, ya que cancelar el RUT no elimina deudas ni responsabilidades pendientes. Además, en un entorno cada vez más digitalizado y con mayor control sobre la información financiera, mantener los datos correctos y vigentes se convierte en una condición esencial para evitar sanciones, bloqueos de trámites o dificultades legales.

