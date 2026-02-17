La discusión sobre las inversiones forzosas en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que defendió el origen de los recursos del sistema financiero frente a propuestas del Gobierno nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lanzan fuerte crítica a inversiones forzosas de Petro: dicen que muchos saldrán perdiendo)

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, en diálogo con Blu Radio, sostuvo que el sistema bancario administra 790 billones de pesos en depósitos y que una parte de ese dinero podría destinarse a inversiones obligatorias. Es decir que no es plata de los bancos, sino de los ahorradores que confían sus recursos en las entidades financieras.

Según el dirigente gremial, cualquier decisión sobre esos fondos debe considerar que pertenecen a “36,5 millones de ahorradores”. En este sentido, aseguró que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno” y esto, a su vez, podría incentivar alzas en las tasas de interés de los créditos.

Lee También

El pronunciamiento surgió en medio del debate sobre mecanismos que permitirían canalizar recursos hacia sectores estratégicos de la economía. Malagón advirtió que medidas de ese tipo podrían afectar la confianza en el sistema financiero si no se manejan con cautela, debido a que los depósitos representan el ahorro del público.

Desde Asobancaria también insistieron en la importancia de mantener reglas claras para preservar la estabilidad del sistema y garantizar que el crédito continúe fluyendo hacia hogares y empresas. El gremio enfatizó que el sector bancario cumple un papel de intermediación, por lo que el dinero administrado tiene como origen principal a los depositantes.

¿Qué son las inversiones forzosas y por qué el Gobierno las propone ahora?

Las inversiones forzosas son un mecanismo mediante el cual el Estado exige a las entidades financieras destinar una parte de los recursos que administran —principalmente depósitos de los ahorradores— hacia sectores definidos como prioritarios para la economía, con el objetivo de impulsar el crédito en actividades productivas o sociales.

El tema cobró relevancia en Colombia luego de que el pasado 12 de febrero el presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros, planteara esta herramienta en medio de la emergencia económica, como una forma de movilizar financiamiento hacia áreas como el agro, la industria, la infraestructura y la transición energética.

No es la primera vez que el Gobierno plantea esta medida, pero un acuerdo firmado con el sector bancario había desplazado esa idea del mandatario; sin embargo, Petro argumenta que se está presentando un supuesto incumplimiento de compromisos por parte de la banca en materia de financiación a sectores productivos.

Sin embargo, el gremio financiero rechazó ese señalamiento y recalcó, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, que el nivel de desembolsos del acuerdo alcanza entre 96 % y 97 %. Además, aseguró que los sectores priorizados crecieron cerca de 20 % en crédito, mientras que el resto de la cartera aumentó alrededor de 10 %, lo que —según el gremio— demostraría el cumplimiento de los compromisos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.