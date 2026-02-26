El Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador anunció que elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que empezará a regir desde el primero de marzo y que se suma a una guerra comercial que ya completa más de un mes.

La decisión, según explicó el gobierno del presidente Daniel Noboa, responde a “criterios de seguridad nacional”. Ecuador considera que Colombia no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera, donde operan guerrillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal a lo largo de unos 600 kilómetros.

Productos colombianos que sentirán el golpe del arancel de Ecuador

Aunque el arancel aplica a decenas de productos, algunos sectores concentran el mayor impacto económico, explica el diario La República. De acuerdo con cifras de Analdex, los más afectados por el alza al 50 % serían:

Energía eléctrica , con exportaciones por 133,5 millones de dólares (corte a noviembre de 2025).



Medicamentos para consumo humano , que movieron 51,2 millones de dólares.



Azúcares de caña o remolacha en estado sólido , con 31 millones de dólares.



Carburreactores para reactores y turbinas , con 28 millones de dólares.



Vehículos para transporte de personas , con 27,7 millones de dólares.



Café sin tostar y sin descafeinar , con 25,6 millones de dólares.

Estos sectores no solo representan montos altísimos en dólares, sino que además emplean a miles de trabajadores y forman parte de cadenas productivas clave para la economía nacional.

¿Qué pasará por alza de arancel al 50 % en Ecuador?

La guerra arancelaria pone en jaque una balanza comercial bilateral que asciende a 1.016 millones de dólares. Aunque es superavitaria para Colombia, el endurecimiento de las tarifas amenaza con reducir drásticamente el flujo de bienes entre ambos países.

En total, cerca de 2.700 empresas colombianas exportaron el año pasado productos a Ecuador, aportando 1.846 millones al total de ventas externas hacia ese destino. Con el nuevo arancel del 50 %, sus productos serán más costosos y menos competitivos frente a proveedores de otros países.

El riesgo, advierten analistas en el citado medio, es claro: menos comercio bilateral. Lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a vender y a comprar menos a Ecuador, señalan desde el sector exportador, que ya percibe una desaceleración en pedidos y negociaciones.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.