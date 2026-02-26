En la mañana de este jueves 26 de febrero, el banco emitió un comunicado en el que admite que los nuevos ajustes programados desde anoche han derivado en fallas prolongadas para los clientes.

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, apuntó el banco en X.

La contingencia comenzó el domingo 22 de febrero, cuando la entidad realizó un mantenimiento anunciado para modernizar su clúster y fortalecer la seguridad, agilidad y capacidad de procesamiento de millones de transacciones.

Sin embargo, durante el cambio de operación hacia el centro de datos en Bogotá, se presentó un error en la sincronización de las máquinas por parte de un proveedor tecnológico, identificado como IBM, lo que obligó a reversar el proceso y generó una interrupción masiva de servicios.

Ante la persistencia de los inconvenientes, el banco anunció un nuevo apagón programado desde la noche del 25 de febrero para completar la estabilización de sus sistemas.

La decisión fue informada a la Superintendencia Financiera de Colombia, que abrió un canal especial para recibir quejas de los usuarios y acompaña la revisión del caso.

El presidente del banco, Juan Carlos Mora, reconoció el error, descartó que se tratara de un ciberataque y aseguró que los recursos y la información de los clientes no estuvieron en riesgo.

Mientras se restablecen totalmente los servicios, se habilitaron contingencias para permitir retiros en cajeros, pagos con tarjetas y transferencias entre cuentas Bancolombia.

La entidad anunció inversiones cercanas a un billón de pesos en 2026 para fortalecer su infraestructura digital y afirmó que no trasladará a los clientes los costos derivados de esta falla.

