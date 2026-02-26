La crisis digital en Bancolombia ya completa más de ocho horas, dejando a gran parte de sus 26 millones de clientes en la incertidumbre. Ante la caída masiva de varios de sus canales principales, la entidad financiera emitió un reporte para dar un parte de tranquilidad sobre los servicios que, pese a la contingencia, continúan operando con normalidad para mitigar el impacto.

Sigue a PULZO en Discover

Si usted es usuario del banco y necesita mover su dinero o hacer compras, estas son las tres funciones que siguen habilitadas según el reporte oficial de la entidad:

Transferencias internas : se puede enviar dinero a cuentas inscritas y no inscritas de la misma entidad. Este proceso debe efectuarse específicamente a través de la aplicación Mi Bancolombia.

: se puede enviar dinero a cuentas inscritas y no inscritas de la misma entidad. Este proceso debe efectuarse específicamente a través de la aplicación Mi Bancolombia. Retiro de dinero : el servicio en la red de cajeros electrónicos y en los puntos de corresponsales bancarios no presenta fallas, permitiendo el acceso a efectivo de manera presencial.

: el servicio en la red de cajeros electrónicos y en los puntos de corresponsales bancarios no presenta fallas, permitiendo el acceso a efectivo de manera presencial. Pagos con tarjetas: las tarjetas débito y crédito, tanto físicas como virtuales, funcionan sin contratiempos. Para compras presenciales bajo la modalidad sin contacto, el tope permitido es de 300.000 pesos; si el valor es superior, el usuario deberá insertar el chip en el datáfono.

Aunque estos servicios brindan un respiro, la preocupación crece entre los usuarios. El propio banco advirtió que el proceso de restablecimiento total de sus plataformas podría extenderse durante varias horas más, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en sus transacciones del día.

¿A qué hora se arregla Bancolombia hoy?

Bancolombia continúa trabajando en el mantenimiento de sus canales digitales tras el proceso técnico que inició la noche de este 25 de febrero.

Pese a la expectativa de los usuarios por el restablecimiento de los servicios, la entidad financiera aún no ha establecido una hora concreta para la finalización de estas labores.

A través de sus canales oficiales, el banco informó que se encuentra realizando los ajustes necesarios para normalizar la atención. Asimismo, la institución se comprometió a entregar actualizaciones sobre el estado de sus plataformas cada dos horas, mientras persista la interrupción.

La situación ha causado una creciente preocupación entre millones de clientes, debido a que mañana, 28 de febrero, se realiza el pago de la quincena. La proximidad de esta fecha clave aumenta el afán de los trabajadores y la ciudadanía en general, quienes han manifestado su molestia ante lo que consideran fallas recurrentes en el sistema operativo del banco.

Por ahora, se recomienda a los usuarios estar atentos a los reportes oficiales de la entidad para confirmar cuándo se podrá transar con normalidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.