Los usuarios de Bancolombia enfrentan una nueva jornada de incertidumbre debido a fallas técnicas que han limitado el uso de sus servicios digitales. La situación cobra mayor relevancia debido a la proximidad del pago de nómina, un punto que el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, puso bajo la lupa con preocupación.

Sigue a PULZO en Discover

¿Qué está pasando con Bancolombia hoy?

Tras un fin de semana crítico en el que el banco estuvo fuera de servicio por casi dos días debido a un supuesto mantenimiento, los problemas persisten. Aunque la entidad ha intentado normalizar la operación, varios canales siguen inhabilitados, lo que ha generado una ola de quejas en redes sociales.

Néstor Morales advirtió sobre el panorama que enfrentarían millones de colombianos este 28 de febrero: “Y eso es lo grave, que estamos terminando mes y, por supuesto, quienes somos empleados, a quienes nos consignan, vamos a sufrir las fallas de Bancolombia”, señaló el comunicador, previendo un “caos” ante la imposibilidad de gestionar los salarios de forma inmediata.

Lo que sí puede hacer (por ahora)

A pesar de la caída de los sistemas centrales, la entidad ha informado que ciertos servicios operan con relativa normalidad:

Lee También

Transferencias: se pueden hacer a cuentas inscritas y no inscritas. Efectivo: Los retiros en cajeros automáticos están habilitados.

Pagos con tarjeta: funcionan tanto para débito como para crédito.

Ojo: Si el pago es sin contacto (contactless), el límite es de 300.000 pesos. Si el monto es superior, deberá usar el chip de la tarjeta.

Lo que no se puede hacer

La lista de restricciones es amplia y afecta la planificación financiera de los hogares:

No se pueden usar los bolsillos.

No se pueden recibir pagos por llaves ni realizar ese tipo de transferencias.

Saldos invisibles: No es posible ver el estado de tarjetas de crédito o productos de inversión.

Pagos bloqueados: No funcionan los pagos de facturas ni las transacciones por PSE.

La Superfinanciera entra en juego Bancolombia, que procesa cerca de 80 millones de transacciones diarias, está bajo la lupa de las autoridades. Se conoció que la Superintendencia Financiera ya habilitó canales especiales para monitorear la contingencia, aunque el banco aún no ha dado una hora exacta para la restauración total de su ecosistema digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.