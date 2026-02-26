Durante años se pensó que la vejez en Colombia estaba asociada al retiro definitivo, la dependencia económica y el distanciamiento del mercado laboral. Sin embargo, las cifras muestran un panorama muy distinto: los adultos mayores no solo siguen activos, sino que se consolidan como una fuerza económica con peso propio.

(Lea también: Advierten riesgos por plan del Gobierno con $ 25 billones de las AFP que irían a Colpensiones)

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, 1,9 millones de personas mayores continúan ocupadas económicamente en el país. La mayoría se desempeña en actividades productivas como comercio y agricultura, y un 65 % lo hace en empleos formales o desarrollando iniciativas propias.

La cifra rompe el estereotipo de una generación quieta o desconectada del mercado y plantea una pregunta clave para el sector productivo: ¿qué está ofreciendo hoy Colombia a quienes ya superaron los 60 años, pero siguen trabajando, emprendiendo y tomando decisiones financieras?

Para Ángela Suárez, presidenta del Instituto de la Conversación y promotora del II Congreso Empresarial de Economía Plateada, el país está frente a un cambio estructural. “En Colombia estamos viendo no solo un aumento de la población mayor de 60 años; también nos estamos dando cuenta de que hay un mercado que tiene que evolucionar y ver a las personas mayores como profesionales activos, emprendedores, consumidores informados y tomadores de decisión, que están en la capacidad de contratar nuevos servicios y productos para su vida”, afirmó.

Las cifras del sistema financiero respaldan esa transformación. Al cierre de 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia reveló que el 96,3 % de los adultos colombianos tiene al menos un producto financiero activo, ya sea de débito o crédito. Esto equivale a más de 37 millones de personas vinculadas al sistema formal.

En otras palabras, la población adulta —incluidos millones de mayores— no está al margen de la economía: ahorra, invierte, consume y participa activamente en el sistema financiero.

A ello se suma otro dato relevante. Según Asofondos, el ahorro total de 19,2 millones de trabajadores afiliados al sistema de pensiones alcanzó aproximadamente 465 billones de pesos al cierre de 2024, el máximo histórico en reservas pensionales del país.

Estos recursos no solo garantizan la continuidad de las mesadas, sino que participan en el mercado de capitales, financian proyectos y sostienen la inversión productiva.

Así, la llamada “economía plateada” deja de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad que mueve ahorro, consumo, empleo e inversión en Colombia.

El fenómeno no es exclusivo del país. Organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial han advertido que el envejecimiento poblacional será una de las grandes transformaciones del siglo XXI. Pero en Colombia el debate adquiere un matiz particular: la estructura demográfica cambia mientras millones de adultos mayores siguen activos laboralmente, muchos de ellos por necesidad económica, pero también por decisión propia.

En ese contexto, el II Congreso Empresarial de Economía Plateada, que se realizará el 18 y 19 de marzo en el Cubo de Colsubsidio, busca abrir la conversación sobre cómo el sector productivo puede responder a esta nueva realidad. El evento reunirá a líderes empresariales, representantes del sector financiero, academia y formuladores de política pública para abordar temas como productividad, finanzas plateadas, silver marketing, servicios innovadores, longevidad activa y políticas públicas.

Cómo participar:

La participación será gratuita con inscripción previa y cupos limitados. los interesados podrán inscribirse previamente en el link: https://www.ensamblexl.co/congreso-economia-plateada/

