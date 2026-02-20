El caso de Héctor Rubiano, un adulto mayor que durante años enfrenta una disputa por su vivienda en Bogotá, vuelve a provocar preocupación. Sus hijas denunciaron públicamente que, pese a haber recuperado el inmueble meses atrás, los antiguos inquilinos continúan insistiendo en que la propiedad les pertenece y ahora pretenden nuevamente desalojarlos.

(Vea también: Caso de Séptimo Día acabó bien: vecinos sacaron a pareja que se quería quedar con casa de la familia Rubiano)

Según relataron las familiares, la situación mantiene al hombre —de más de 70 años— en un estado de angustia constante, debido a las presiones jurídicas y a la incertidumbre sobre el futuro de la casa, que representa el patrimonio familiar construido durante toda su vida. De acuerdo con lo informado por Blu Radio, el conflicto jurídico aún no encuentra una solución definitiva.

¿Por qué los inquilinos de Héctor Rubiano insisten en que la vivienda es de ellos?

Las hijas de Rubiano explicaron que los ocupantes que anteriormente estuvieron en el inmueble siguen adelantando reclamaciones legales y no asistirían a algunas audiencias, situación que complica la resolución del proceso. La familia sostiene que se trataría de una estrategia para prolongar el litigio y eventualmente intentar quedarse con la propiedad.

El conflicto no es nuevo. El adulto mayor ya había denunciado que arrendó la casa y posteriormente enfrentó acciones judiciales mediante las cuales los inquilinos buscaban obtener la titularidad, escenario que incluso lo llevó a vender otros bienes para asumir gastos legales.

Atención que los inquilinos que se querían quedar con la casa de la familia Rubiano en Bogotá siguen alegando que la casa es de ellos, así lo dieron a conocer las hermanas Rubiano en un video, requieren apoyo de los vecinos porque dicen que las van a sacar de su casa! RT pic.twitter.com/vzixFejlvw — JUAN CARLOS VILLANI 🥇 (@JUANVILLANI) February 19, 2026

Preocupación por la salud de Héctor Rubiano

Las hermanas también expresaron preocupación por la salud emocional de su padre, quien habría sufrido afectaciones por el estrés prolongado que provoca el pleito judicial. Señalan que el objetivo principal es conservar la vivienda familiar y cerrar definitivamente el proceso, tras varios años de disputa.

El caso volvió a tomar relevancia pública luego de que las jóvenes difundieran un video en redes sociales en el que explican que el problema no terminó con la recuperación de la casa, sino que persisten nuevas acciones por parte de los antiguos arrendatarios.

