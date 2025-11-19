La historia de los Rubiano, una familia campesina que desde 2009 arrendaba su vivienda a una pareja en Bogotá, dio un giro definitivo este fin de semana luego de años de disputa legal para evitar perder su propiedad. El caso, revelado el pasado 9 de noviembre por el programa ‘Séptimo Día’, puso en evidencia cómo los arrendatarios habrían intentado que la justicia los declarara como dueños del inmueble, pese a que, según la familia afectada, jamás existió un acuerdo de compra.

En la emisión, tanto los demandantes como los demandados expusieron su versión. Héctor Rubiano y sus hijas contaron que durante años fueron flexibles con sus inquilinos, Armando Alaguna y María Lozano, para no afectarlos, pero que estos iniciaron un proceso para intentar quedarse con la vivienda. La familia calificó esto como un acto de profunda injusticia.

La difusión del caso desató una ola de solidaridad. Liceth Rubiano, una de las hijas, convocó a la ciudadanía a realizar plantones y protestas pacíficas frente a la casa, ubicada en el sur de Bogotá. La respuesta fue masiva.

Durante el puente festivo, decenas de vecinos llegaron hasta la residencia habitada por Alaguna y Lozano y protestaron de manera continua para exigir que entregaran la vivienda a sus legítimos dueños.

Según Juan Carlos Villani, periodista de Séptimo Día, estas manifestaciones fueron decisivas: “Héctor recuperó su casa gracias a la unión ciudadana”, afirmó.

En redes sociales, especialmente en TikTok, circularon transmisiones en vivo en las que se veía a las personas exigiendo a los arrendatarios salir del inmueble. La presión colectiva surtió efecto, y la pareja terminó abandonando la vivienda.

Hasta ahora, Armando Alaguna y María Lozano no se han pronunciado públicamente tras su salida, aunque en el programa fueron cuestionados por su actitud, calificada por muchos televidentes como desafiante y poco empática.

En las últimas horas se conoció un nuevo video que ha conmovido profundamente en redes sociales. En él se observa la reacción de Héctor Rubiano al llegar nuevamente a su casa, después de años de incertidumbre.

El hombre, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras cruzaba la puerta de la vivienda y revisaba las habitaciones. Su llanto, mezcla de alivio, nostalgia y felicidad.

La escena se ha viralizado y se ha convertido en un símbolo de resistencia comunitaria y defensa del patrimonio familiar.

