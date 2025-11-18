El pasado 9 de noviembre, en Séptimo Día apareció la historia de los Rubiano, una familia campesina que le arrendó su casa en Bogotá a una pareja desde el 2009 y que desde hace varios años estaba luchando legalmente por no perder su vivienda.

En el programa aparecieron los implicados: los demandantes y los demandados y así fue como presentaron el caso:

Héctor Rubiano y sus hijas aseguran que han sido muy condescendientes con los inquilinos para no perjudicarlos, pero que estos iniciaron un proceso legal para que fueran declarados como los dueños de esa vivienda, una injusticia porque nunca han hecho un acuerdo económico para comprarla.

Pues el caso se hizo muy conocido a nivel local y Liceth Rubiano, una de las hijas del hombre afectado, estuvo convocando a las personas para hacer plantones y protestas pacíficas en su vivienda, habitada por la pareja identificada como Armando Alaguna y María Lozano.

Todas estas acciones tuvieron un efecto positivo: durante este fin de semana festivo, un grupo de vecinos llegó hasta la vivienda habitada por Alaguna y Lozano y protestaron incesantemente contra ellos dos.

Según Juan Carlos Villani, el periodista de Séptimo Día que presentó y participó de la investigación, la pareja que se quería quedar con esta vivienda fue desalojada por los vecinos y, con esto, “Héctor recuperó su casa gracias a la unión ciudadana”.

Él publicó algunas imágenes de lo que sucedió esa noche:

Pero él no fue el único. En TikTok también se hicieron virales las transmisiones en las que varias personas llegaron hasta esta vivienda y le exigieron a la pareja devolverle la casa a los Rubiano.

Hasta el momento, ni Armando Alaguna ni María Lozano se han pronunciado luego de este hecho, aunque en el programa de Séptimo Día sí se mostraron muy déspotas y desobligantes con sus acciones.

