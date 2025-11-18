Un robo se presentó en la estación de gasolina Terpel Motomart en la Autopista Norte (Bogotá), en el que le quitaron hasta la ropa a uno de sus trabajadores, todo para poder dar el golpe. Según datos de las autoridades, el hurto fue millonario, ya que también afectaron a uno de los locales de Al Toque que prestan su servicio en estas bombas.

De acuerdo con la información inicial, el hecho se presentó en esta bomba que queda justo antes de llegar al peaje de Los Andes, en el sentido sur – norte, sobre las 3:30 a. m. hasta donde llegaron varios ladrones en tres camionetas, amordazaron al guarda de seguridad, le quitaron el traje, se lo pusieron y cerraron la estación.

Posteriormente, sacaron equipos de soldadura para destruir la caja fuerte y tomar todo el dinero que había allí del producido diario, según informa Noticias Caracol. Justamente, se llevaron entre 30’000.000 y 40’000.000 de pesos.

No obstante, no todo quedó ahí, ya que después de asestar el golpe allí, encerraron a los testigos en un baño y procedieron a atracar el local de Al Toque, que queda justo al lado, para sacar la plata de la caja de recaudo. Igualmente, se llevaron varias botellas de licor.

#OjoDeLaNoche | Delincuentes a bordo de tres camionetas robaron estación de gasolina de la autopista Norte. Amordazaron al vigilante, le quitaron el uniforme, se hicieron pasar como el guarda de seguridad y hurtaron la caja fuerte con todo el dinero obtenido durante el fin de… pic.twitter.com/MuCqPeWieC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 18, 2025

Finalmente, los ladrones se organizaron para su huida. Unos escaparon por la Autopista Norte, mientras que otros se fueron por la carrera Séptima y algunos salieron de la capital del país tomando rumbo hacia el peaje de Los Andes. Las autoridades ya investigan lo ocurrido en la estación de servicio Terpel Motomart para aclarar lo sucedido y dar con el paradero de los rateros.

