En un video quedó registrado el violento robo que se presentó en el barrio Castilla de Bogotá. Las imágenes muestran cómo un vehículo con sujetos armados cierra a una camioneta.

Luego, el conductor y su acompañante son intimidados con arma de fuego y obligados a abandonar el carro. Uno de los 4 sujetos que aparecen en cámara apunta contra el conductor y lo obliga a retroceder y hasta disparó el arma de fuego en por lo menos dos oportunidades.

Hasta el momento se desconoce si el ciudadano resultó herido. Lo cierto es que, después de la detonación, los delincuentes tuvieron tiempo de huir sin tanta prisa y sin ningún problema.

Súplica de víctima de robo en Bogotá

Lo que más llama la atención es que el hombre gritaba desesperado: “auxilio, Policía”. Sin embargo, nadie salió en su defensa; incluso, otro automotor pasó por el lugar, pero siguió de largo.

Al final de la grabación se ve a un joven, quien sería hijo de la víctima, que permaneció tirado en el suelo durante el asalto, salió corriendo, mientras los 4 asaltantes se marcharon con los dos vehículos.

