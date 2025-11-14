La capital del país acogerá el próximo 19 y 20 de noviembre la séptima edición del She Is Global Forum, uno de los eventos más grandes de la región dedicados a discutir avances, retos y oportunidades alrededor de la equidad de género. La Fundación She Is, organizadora del encuentro, confirmó que este año Colombia reunirá a líderes nacionales e internacionales, universidades, empresas y organizaciones sociales en un espacio que busca conectar conocimiento con acción concreta.

Sigue a PULZO en Discover

El evento se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel Cosmos 100 – DoubleTree by Hilton Bogotá y contará con entrada libre, previa inscripción; un modelo que, según sus organizadores, busca acercar la conversación a distintos sectores de la sociedad.

Una de las novedades de esta edición es la vinculación de siete universidades reconocidas del país, entre ellas la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de La Salle, la Javeriana, el Politécnico Grancolombiano, la Universidad América y la Universidad de los Andes. También se sumó la Gobernación de Cundinamarca como coorganizadora, además de aliados internacionales como One Young World y WEDO, y entidades nacionales como la Comisión de la Mujer del Congreso.

Estas alianzas, según la Fundación She Is, permiten fortalecer la apuesta por proyectos de investigación, programas educativos y espacios de formación que buscan impulsar el liderazgo femenino, el emprendimiento y la innovación con enfoque de género. Entre esos escenarios estará el “Innovation Tank”, una serie de talleres gratuitos certificados por las universidades participantes.

Lee También

El foro de este año gira alrededor del lema “de la esperanza al cambio, juntas” y tendrá cinco ejes temáticos que orientarán conferencias magistrales, paneles y talleres. Entre ellos están las diversidades culturales, las masculinidades no violentas, la economía del cuidado, la salud mental juvenil y las historias de liderazgo que han impulsado transformaciones sociales en la región.

De manera transversal, el encuentro también abordará temas como paz, derechos sexuales y reproductivos, sostenibilidad, inteligencia artificial y cambio climático, todos con una lectura desde la igualdad de género.

La directora ejecutiva de la Fundación She Is, Leidy Martínez, aseguró que “la unión entre academia, sector público y privado es esencial para construir una sociedad más equitativa”, y destacó el rol del conocimiento como herramienta para la transformación social.

Con más de 13.000 asistentes presenciales en ediciones anteriores, presencia en 83 países y más de 20.000 mujeres beneficiadas por sus programas, el She Is Global Forum ha consolidado a Colombia como un referente regional en iniciativas de género. Este año, además, el evento cuenta con el respaldo de Marca País, que destaca el papel del país como anfitrión de discusiones sobre innovación, equidad y desarrollo.

El foro espera reunir a actores clave de distintos sectores para construir alianzas que permitan transformar debates en acciones colectivas. La inscripción está disponible en la página oficial del evento.

* Pulzo.com se escribe con Z