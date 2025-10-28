Este evento, organizado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre en el Hotel Tequendama de Medellín, en formato híbrido, con 250 asistentes presenciales y miles conectados por streaming.

El congreso busca analizar los desafíos actuales de la comunicación estratégica, la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial, con el propósito de establecer un protocolo de uso responsable de esta tecnología en los procesos comunicativos institucionales.

Participarán 19 conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos el coronel Jorge Alberto Delgado Montoya, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional; Nathalie Vélez Ponce, directora de LUMO MediaLab de Caracol Televisión; y representantes de empresas como Adobe, Frisby, Argos e Interrapidísimo.

El evento incluirá experiencias tecnológicas innovadoras como registro biométrico con Face ID, espacios interactivos con pantallas LED, realidad aumentada y creación de avatares con IA.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional busca fortalecer la innovación, la formación y la cooperación entre instituciones públicas, privadas y académicas, reafirmando su compromiso con la transformación digital y la participación ciudadana.

