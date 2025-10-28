Luego de las votaciones del 26 de octubre, la muy posible llegada de Wally al Congreso han provocado muchas opiniones. En redes sociales, escenario en el que este creador de contenido se ha hecho conocido, hubo reconocimientos y críticas para él, algo a lo que ya está acostumbrado.

A uno de esos, Walter, el tercer hombre más votado para la lista del Senado del Pacto Histórico, respondió con una grosería:

Como era de esperarse, las críticas a las palabras de Wally llegaron desde diferentes flancos.

Jennifer Pedraza, actual representante a la Cámara y una de las mujeres jóvenes con mejor reputación en el Congreso, reaccionó con estas palabras: “No lleva ni 24 horas de CANDIDATO al Senado y ya está insultando a la gente que le va a pagar su salario de congresista (en caso de ser electo). Respete que usted aspira a trabajar para ellos, no ellos para usted”.

No lleva ni 24 horas de CANDIDATO al Senado y ya está insultando a la gente que le va a pagar su salario de congresista (en caso de ser electo). Respete que usted aspira a trabajar para ellos, no ellos para usted. Mientras @IvanCepedaCast llama a frenar los insultos aquí otros… https://t.co/V0HZgRkhcV — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 27, 2025

La periodista Diana Saray también criticó las palabras que usó el candidato al Senado del Pacto Histórico: “¿Este va a ser el tono del senador más votado del petrismo?”.

Wally le respondió con otras palabras de grueso calibre, por lo que Diana Saray complementó: “Están advertidos: estos personajes no van a llegar al Congreso a proponer, ni a construir, ni a conciliar.. No entienden si quiera la responsabilidad de la dignidad que ocuparán. Pero si eso es lo que el elector quiere, nada que hacer. Ese es el precio de la democracia (o la ignorancia, más bien). Se imaginan a esta persona debatiendo una tributaria, o una reforma al sistema nacional de participaciones? Pero bien dicen que el pueblo tiene los gobernantes que se merece..”.

Están advertidos: estos personajes no van a llegar al Congreso a proponer, ni a construir, ni a conciliar.. No entienden si quiera la responsabilidad de la dignidad que ocuparán. Pero si eso es lo que el elector quiere, nada que hacer. Ese es el precio de la democracia (o la… https://t.co/gjaWXPZnFQ — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) October 27, 2025

Estos son otros comentarios que han provocado las soeces palabras del creador de contenido.

Quitó los comentarios el futuro senador del Pacto Histórico y conocido mercenario digital y pelmazo. Pocos se acuerdan de que se vendió por un calao a Juan Manuel Galán y al Grupo Aval. Yo por lo menos he mantenido mis principios éticos y mi sentido crítico, pedazo de mierda. https://t.co/S6rsq0Sgj9 — Mario Roberto (@MarioRobertoP) October 27, 2025

Al fin se va elevar el nivel del congreso… https://t.co/7MMiUkwTlt — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) October 27, 2025

Carlos Gaviria se revuelca en su tumba. No subestimen lo bajo que puede caer la izquierda. https://t.co/tovsyA707d — Rafael Solano (@rafaelsolanov) October 27, 2025

(Vea también: ‘Lalis’, famosa ‘influencer’ petrista, entre los más votados del Pacto Histórico para la Cámara)

Pero esto no es nuevo. De hecho, durante más de 5 años, Wally ha basado su contenido y ha crecido en redes sociales gracias a ese tipo de comunicación (agresiva para muchos) razón por la que las personas que lo eligieron parecen estar de acuerdo con esas prácticas comunicativas.

Sin embargo, esto contrasta mucho con lo que Iván Cepeda, el precandidato de la misma colectividad a la que pertenece Wally, está proponiendo. En su discurso como ganador de la consulta interna para ser precandidato presidencial, Cepeda dijo que no iba a ir a debates a insultarse con otros precandidatos, mientras que a Wally el tema de los insultos parece no importarle.

Aunque Wally sigue siendo un candidato al Senado, muchos ya dan como un hecho que él ocupará una curul. Según lo que han manifestado, el Pacto Histórico hará una lista cerrada y cremallera (es decir, alternando hombre y mujer) según los resultados de las consultas del pasado 26 de octubre. Si esto se hace así, el ‘influencer’ sería el quinto o sexto en la lista al Senado y sería muy posible que logre una curul.

La pregunta es si al llegar al honorable Congreso, él continuará con este estilo de comunicación. En los últimos 3 años, hay jóvenes que llevaron el debate a un nivel propositivo y se han ganado un reconocimiento por su labor, como el caso de Jennifer Pedraza en la Cámara de Representantes destapando las malas acciones en el caso de Juliana Guerrero, pero también hay pésimas experiencias como la sucedida con Miguel Polo Polo, que usó su cargo para violentar la libre expresión de las madres víctimas de los falsos positivos y de hacer más ‘show’ para las redes sociales que proponer acciones que realmente mejoren la calidad de vida de los colombianos. ¿Será Wally el Polo Polo de la izquierda? O realmente aprovechará la oportunidad para hacer los cambios que por años ha criticado en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.