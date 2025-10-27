Una vez se definió que Iván Cepeda será el candidato que irá a consulta presidencial por el Pacto Histórico, después de haber ganado las elecciones de la consulta interna del partido, se anticipó que vendría otro problema que tiene que ver con la lista al senado.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, se había acordado que quien encabezaría dicha lista sería quien quedara segundo en la consulta —en este caso Carolina Corcho—. Sin embargo, a María José Pizarro también le ofrecieron la cabeza de lista si desistía de su candidatura para apoyar a Iván Cepeda.

De esta forma, los ánimos al interior del Pacto Histórico se han caldeado y así lo ratificó Pizarro a través de su cuenta de X, en donde se fue contra Corcho y aseguró que el acuerdo que hicieron, que fue radicado en la Registraduría, debe respetarse y por ende, ella es quien debe encabezar la lista al Senado.

“Decliné mi aspiración y acepté la responsabilidad y el compromiso de liderar la bancada del Senado. Horas más tarde se radicó ante la Registraduría un acuerdo que establece que la cabeza de lista será definida por consenso entre los partidos políticos. Estos acuerdos son fundamentales y no pueden ser modificados arbitrariamente”, dijo María José Pizarro en la publicación.

Las tensiones dentro del movimiento podrían derivar en reclamos internos o acciones legales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Consejo de Estado. Hasta ahora, Carolina Corcho no se ha pronunciado al respecto.

Cuál es el panorama, según Gustavo Bolívar

Según Gustavo Bolívar, la balanza política dentro del Pacto Histórico parece inclinarse a favor de Carolina Corcho. El exsenador señaló que su apoyo se basa en la fuerza electoral que obtuvo la exministra: “No podemos desperdiciar los más de 660.000 votos que ella consiguió. Esa votación podría impulsar más curules para el Pacto en el Senado. Con todo respeto, no sabemos qué potencial tenga hoy María José Pizarro”, expresó.

Aun así, Bolívar reconoció que María José Pizarro también cuenta con argumentos sólidos para liderar la lista: “Ella desistió de una aspiración presidencial bajo una promesa política, y romper ese compromiso puede abrir una nueva fractura interna”.

Por ahora, la definición sobre quién encabezará la lista al Senado continúa en suspenso.

