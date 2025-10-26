Carolina Corcho se pronunció tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que el senador Iván Cepeda se impuso con amplia ventaja y se convirtió oficialmente en el candidato presidencial de esa coalición para las elecciones de 2026. A través de un comunicado, Corcho felicitó al nuevo aspirante y aseguró que “honrará la palabra suscrita en el acuerdo del 19 de julio”, en el que los precandidatos se comprometieron a respaldar al ganador del proceso. Además, destacó que este resultado marca el inicio de la construcción de un “partido-movimiento paritario y democrático”.

Felicito al Senador Iván Cepeda que ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo. Honraré la palabra que suscribimos en el acuerdo presentado al país el 19 de julio por los partidos del Pacto… — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 27, 2025

La exfuncionaria también aprovechó su declaración para hacer una crítica a la institucionalidad electoral, al señalar que, “a pesar de los obstáculos”, la consulta logró consolidarse como un mecanismo legítimo de participación. En su mensaje, Corcho insistió en que este tipo de ejercicios deben convertirse en una práctica permanente dentro del progresismo y del sistema político colombiano, reemplazando la designación de candidatos “a bolígrafo”.

“Nadie puede estar por encima de la decisión popular”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a impulsar una reforma política que fortalezca la democracia interna de los partidos.

Finalmente, Corcho agradeció el respaldo de cerca de 600.000 ciudadanos que votaron por su propuesta, la cual, según dijo, se construyó “desde abajo, con las bases progresistas, los movimientos sociales y los recursos de la propia gente”. Aseguró que su campaña fue “honorable, honesta y sin agresiones”, diferenciándose de las prácticas tradicionales del clientelismo político.

En su cierre, invitó a todos sus seguidores a unirse a la candidatura de Iván Cepeda y a respaldar la lista al Congreso del Pacto Histórico, destacando la importancia de mantener la unidad dentro del bloque progresista para consolidar el cambio que promueven.

