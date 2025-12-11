El Gobierno colombiano dejó en manos de Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, pese a los procesos que aún enfrenta en el país.

Según Blu Radio, la Casa de Nariño avaló su entrega mediante una resolución ejecutiva firmada el 4 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado, Roberto Andrés Idárraga.

La emisora detalló que la justicia norteamericana lo espera en la Corte del Distrito Este de Texas, donde deberá responder por tres cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

Dichos señalamientos se desprenden de una acusación del 11 de septiembre de 2024, que lo señala de participar en redes de distribución, fabricación y envío de cargamentos que, según Estados Unidos, estaban destinados a ingresar de manera ilícita a su territorio.

Qué pasará con ‘Pipe Tuluá’

Uno de los puntos que más llamó la atención de la decisión, explicó Blu Radio, es la orden expresa de no aplazar la entrega. Esto significa que el traslado de alias ‘Pipe Tuluá’ no se postergará por los procesos vigentes en Colombia; su comparecencia ante la justicia estadounidense tiene prioridad absoluta.

Aun así, la resolución advierte que, una vez cumpla condena en el exterior o finalicen los motivos de su detención, el cabecilla de ‘La Inmaculada’ deberá regresar a Colombia para continuar los procesos pendientes ante los jueces nacionales.

