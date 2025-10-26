Vicky Dávila fue una de las primeras voces en referirse a la votación que registró este domingo el Pacto Histórico y que dejó como ganador al senador Iván Cepeda y que lo deja prácticamente como el futuro candidato presidencial del movimiento político del actual presidente, Gustavo Petro.

A través de Twitter, la periodista reaccionó a los resultados y enfatizó en que, hace 4 años, Petro logró casi 5 millones de votos, mientras que ahora apenas alcanza los 2 millones.

“Petro fracasó en su consulta. No llega a 2 millones de votos. No tiene el 35%, que decía la mayoría de encuestas, tiene el 12%. En la consulta de marzo de 2022 el petrismo tenía 5 millones de votos y en segunda vuelta Petro tenía 11 millones de votos. Iván Cepeda apenas llega al millón de votos y un poquito”, afirmó en un primer momento Vicky Dávila.

Además, les hizo un llamado a sus seguidores y les pidió que no se confíen porque “Petro es capaz de todo”. “Pero Colombia castigó a Petro en las urnas. Ganaremos en primera vuelta”.

La candidata, que hace pocos días celebró que Álvaro Uribe terminó absuelto en su proceso judicial, afirmó también que Cepeda es el candidato del actual presidente y quiere seguir la obra del Gobierno hoy.

“Quiere seguir la obra destructora de este Gobierno corrupto. Cepeda es una amenaza para Colombia, porque tendrá a disposición el poder del aparato del Estado. Millones de valientes tenemos que unirnos o vamos a perder el país”, afirmó Vicky Dávila.

Iván Cepeda ganó las elecciones de este domingo en Colombia con cerca de 1,3 millones de votos, según el reporte más reciente de la Registraduría con más del 90 % de mesas escrutadas, seguido de Carolina Corcho, con 615.000 votos; y Daniel Quintero, 128.000 votos, aunque este último se retiró en los últimos días de la consulta.

Estos son los trinos que publicó la periodista ante la elección de este domingo del Pacto:

