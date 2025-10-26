La consulta interna del Pacto Histórico, que se llevó a cabo este domingo 26 de octubre, confirmó las peores sospechas del presidente colombiano Gustavo Petro y la izquierda del país: la movilización electoral fue mucho más baja que las expectativas iniciales. A pesar de que Petro apoyó firmemente un discurso antiimperialista, las urnas no dieron los resultados esperados, que era sacar más de 3 millones de votantes y apenas superaron los 2 millones, según los datos de la Registraduría.

Este resultado, aunque suficiente para ganar la consulta, evidencia una significativa caída comparada con los resultados de 2022 cuando el Pacto Histórico recién creado logró movilizar a cerca de 5,5 millones de votantes. Este retroceso sugiere un desgaste de Petro y de la coalición de izquierda, quien esta vez no pudo movilizar el mismo número de votantes que hace unos años.

Así lo describe Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y uno de los más fuertes contradictores del presidente, quien en redes sociales publicó un video con copa en mano de vino y brindando por la asistencia y los resultados de la consulta del Pacto Histórica.

“El petrismo ha sido derrotado en las urnas, ni siquiera sus bases salieron a votar por ellos. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio, el pueblo ha enterrado a Petro y a sus cómplices. No sirvieron la plata, los subsidios, la gente, las dádivas, la gente le recibe plata a Petro, pero no votan por sus lacayos”, dijo el abogado.

Además, lanzó fuertes señalamientos contra el mandatario y lo advirtió para las próximas elecciones: “Yo haré que Petro pague por sus delitos, sin ambagues y con determinación, piensen en eso, tanto mal no puede quedar impune. Ha muerto el petrismo, fracaso total, el petrismo se hunde. Derrotados en la consulta, sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Brindo con Fratellone por esa derrota; lo que falta es castigarlos. Ya van a saber lo duro que muerde el tigre”.

La carrera política de Abelardo de la Espriella no ha estado exenta de polémica. Recientemente, enfrentó a Sergio Fajardo luego de afirmar que el presidente Gustavo Petro “no es narcotraficante, es el jefe de la mafia”.

