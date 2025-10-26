La Administración Trump se dispone a presentar un informe ante el Congreso de Estados Unidos, donde planteará la posibilidad de ampliar la lucha antinarcóticos en territorio sudamericano. El plan, todavía en discusión, implicaría la ejecución de operaciones militares en territorio venezolano y colombiano con el objetivo de contrarrestar el narcotráfico, tal como informó el senador republicano Lindsey Graham.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Maduro lanzó súplica a Trump en inglés improvisado: “Not crazy war, yes peace”)

El presidente Donald Trump ha desarrollado una política enfocada en el combate contra el narcotráfico, la cual se ha materializado con operaciones marítimas en diversos puntos del Caribe y el Pacífico. Aproximadamente 10 embarcaciones sospechosas de transportar droga han sido atacadas resultando en la muerte de 43 personas. Las operaciones han sido respaldadas por figuras políticas cercanas a Trump, como el senador Graham, quien ha defendido la legalidad y necesidad de las medidas adoptadas.

“La Casa Blanca contempla ataques terrestres después de más de un mes de operaciones navales. Estas acciones antinarcóticos no constituyen asesinatos, sino una defensa legítima para proteger a Estados Unidos del envenenamiento derivado del narcoterrorismo vinculado a Venezuela y Colombia”, declaró el senador Graham según reporta El Tiempo.

Lee También

Sin embargo, las acciones militares no han estado exentas de críticas. Algunos sectores políticos y de la opinión pública, han manifestado su desacuerdo señalando la ilegalidad de los ataques. Se argumenta que no se ha comprobado que las embarcaciones estaban portando droga y que se han ignorado los derechos a un proceso judicial de las personas a bordo.

Por su lado, figuras políticas como el senador demócrata Rubén Gallego, han calificado estos ataques como asesinatos autorizados e innecesarios. El senador Graham defendió las acciones refutando estas críticas y recalcó que los efectivos militares no están cometiendo asesinatos, sino que cumplen con órdenes legales destinadas a fortalecer la seguridad nacional.

El nuevo plan que busca la expansión de las operaciones al territorio de Colombia y Venezuela representaría un gran cambio en las políticas estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina, marcando una escalada en las operaciones de combate. Sin embargo, la implementación del mismo dependerá de la aprobación del Congreso y la reacción que produjo en la comunidad internacional.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.