Estados Unidos anunció este viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para “contrarrestar el narcoterrorismo” en América Latina, decisión que aumenta la tensión en la región y con la que Washington, según el presidente Nicolás Maduro, está “inventando una guerra” con Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Maduro lanzó súplica a Trump en inglés improvisado: “Not crazy war, yes peace”)

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Aunque ha habido regularmente presencia de portaaviones para ejercicios de entrenamiento con fuerzas de países vecinos, es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina contra el narcotráfico.

Lee También

Venezuela insiste en que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en el país. “Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, reaccionó Maduro en una cadena obligatoria de radio y televisión.

El despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se produce “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en X.

Acá, imágenes del poderoso portaaviones:

🚨INFORMACIÓN🚨 Llevo semanas haciendo seguimiento del USS Gerald R. Ford (CVN 78) es el portaaviones más moderno y poderoso de la historia naval. Es el buque insignia de la nueva clase Ford de la Marina de EE. UU. Representa una nueva generación tecnológica: . Reactor… pic.twitter.com/s2FWLfmqaS — Daopz 🛡️ (@daopz) October 24, 2025

¿Cómo es el portaaviones USS Gerald R. Ford de Estados Unidos?

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el portaaviones más avanzado y moderno de la Armada de los Estados Unidos, líder de la clase Gerald R. Ford, diseñado para reemplazar a los portaaviones de la clase Nimitz. A continuación, algunas de sus características principales:

Desplazamiento: aproximadamente 100,000 toneladas a plena carga.

Eslora: 333 metros (1,092 pies), lo que lo convierte en uno de los barcos militares más grandes del mundo.

Manga: 78 metros (256 pies) en la cubierta de vuelo.

Propulsión: dos reactores nucleares A1B, que proporcionan mayor eficiencia energética y autonomía prácticamente ilimitada (unos 25 años sin repostar).

Velocidad: superior a 30 nudos (56 km/h).

Tripulación: alrededor de 4,500 marineros y aviadores.

🇺🇸🇻🇪 | Estados Unidos acaba de desplegar al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de toda su flota, en el Mar Caribe. Capaz de transportar más de 80 aviones de combate. No, nadie despliega al USS Gerald R. Ford para destruir lanchitas, acá se viene algo grande. Wow. pic.twitter.com/THT6EHcflC — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 24, 2025

Capacidad aérea

Ala aérea: puede transportar más de 75 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, helicópteros, aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye y drones.

Cubierta de vuelo: más grande y optimizada, permite operaciones más rápidas y eficientes.

El USS Gerald R. Ford está diseñado para proyectar poder global, apoyar operaciones aéreas, proporcionar presencia disuasoria y responder a crisis humanitarias o conflictos. Su tecnología permite mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a amenazas futuras.

¿Qué busca Estados Unidos?

El jefe del Pentágono advirtió que Estados Unidos tratará a los “narcoterroristas” como ha tratado a la organización terrorista “Al Qaeda” de Osama bin Laden.

Estados Unidos está cometiendo “ejecuciones extrajudiciales”, consideró el presidente colombiano, Gustavo Petro, que mantiene un pulso particular con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Petro y su ministro de Interior, Armando Benedetti, fueron sancionados este viernes por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros estadounidense.

Cualquier bien en Estados Unidos que tengan Petro (así como Verónica Alcocer y Nicolás Petro) y Benedetti, al igual que cualquier medio de pago internacional con sede en Estados Unidos, quedan bloqueados.

Trump avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los cárteles. Para ello declaró a los cárteles como el de Sinaloa o Tren de Aragua “organizaciones terroristas”, mediante decreto presidencial.

Ello permitiría a Washington, según el gobierno, utilizar las mismas herramientas que usó durante dos décadas en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda. Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, explicó Trump en una carta enviada al Congreso.

El republicano asegura que el tráfico marítimo de droga prácticamente ha sido erradicado. Sin embargo, el ritmo de los ataques con misiles contra las embarcaciones se ha incrementado. Al mismo tiempo, el presidente evoca de manera creciente que está dispuesto a emprenderla contra los intereses “narcoterroristas” en tierra firme, sin aclarar dónde.

Maduro es acusado por el gobierno estadounidense y encausado oficialmente ante un tribunal en Nueva York por supuestamente encabezar el denominado cártel de los Soles, lo que el mandatario niega.

Trump llegó a confirmar que la CIA podría llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. La oposición demócrata en el Congreso también ha exigido explicaciones. La Constitución explicita que el Congreso debe autorizar expresamente una declaración de guerra.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.