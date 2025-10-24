Un tribunal británico condenó a cadena perpetua a Yostin Andrés Mosquera, un colombiano de 35 años hallado culpable de asesinar y descuartizar a dos hombres en Londres, cuyos restos intentó lanzar desde un puente en Bristol, al oeste de Inglaterra.

El juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Woolwich, advirtió que el castigo mínimo será de 42 años de prisión, aunque el acusado podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Mosquera recibió dos cadenas perpetuas y una condena adicional de 16 meses por posesión de pornografía infantil. En julio pasado fue declarado culpable del asesinato de Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, un francés nacionalizado británico con quien mantenía una relación sentimental.

Colombiano protagonizó escalofriante crimen en Reino Unido

El macabro crimen ocurrió en julio de 2024, cuando la policía descubrió dos maletas con restos humanos en el emblemático puente Clifton, en Bristol. El hallazgo se dio gracias a testigos que alertaron a las autoridades tras notar el comportamiento sospechoso del colombiano.

Durante el juicio, Mosquera admitió haber causado la muerte de Alfonso, pero negó haber asesinado a Longworth. Sin embargo, las pruebas forenses y los registros digitales fueron contundentes. La Fiscalía reveló que el acusado grabó parte del crimen y que antes del hecho investigó el valor del apartamento de las víctimas y trató de transferir dinero desde sus cuentas a Colombia.

La investigación estableció que ambos hombres fueron asesinados el 8 de julio de 2024 en su residencia de Londres: Longworth murió tras recibir golpes con un martillo, mientras que Alfonso fue apuñalado múltiples veces en el rostro, el cuello y el torso. Parte de los restos fueron hallados en un congelador dentro del mismo apartamento.

“Fue una tragedia para ellos que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”, sentenció el juez Bennathan, al recalcar que el asesino actuó con intención de apoderarse de los bienes de la pareja.

El caso, que estremeció a la opinión pública británica, se ha convertido en uno de los más impactantes de los últimos años en Reino Unido por la crueldad de los hechos y la frialdad con la que el colombiano intentó ocultar el crimen.

