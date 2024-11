La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló este jueves sobre los castigos jurídicos para las personas que en Colombia les hacen daño a los niños, niñas y adolescentes. Entre otras cosas, se refirió al polémico artículo que busca darles beneficios a este tipo de criminales y aclaró algunos puntos respecto a la cadena perpetua que promueven desde diferentes sectores.

Respecto al primer asunto, la funcionaria aseguró que ya se tomó una decisión de fondo con la Comisión Primera de Senado sobre el artículo 7 de la reforma a la justicia, el cual busca otorgar rebajas de pena a abusadores y asesinos de menores de edad.

En cuanto a la posibilidad de reabrir en Colombia el debate sobre la cadena perpetua para quienes abusen y le quiten la vida a pequeños y adolescentes, la funcionaria dio un tajante “no” y explicó ampliamente su posición.

“La cadena perpetua no es posible en Colombia, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y el tema mucho más importante, siempre lo digo, es prevenir que el hecho suceda. A mí no me sirve de nada tener cadena perpetua cuando ya se mató al niño o se violó al niño, o cuando se acabó con la honra y la dignidad del niño. La cadena perpetua es inconvencional e inconstitucional, eso lo ha dicho la Corte Constitucional cuando tumbó el proyecto de la senadora Gilma (Jiménez) y ya marcó claramente la imposibilidad que, con la Constitución del 91, pueda haber cadena perpetua”, dijo Ángela María Buitrago.