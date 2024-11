La caravana de motociclistas de Halloween o la “rodada”, como es también llamada esta jornada que se ha vuelto habitual en los últimos años cada 31 de octubre en Cartagena, terminó en desmanes y alteraciones de orden público en varios sectores de la ciudad.

En videos que circularon en redes de sociales se observa como muchas de estas motocicletas generaron temor y caos a su paso, especialmente en la Avenida Pedro de Heredia, Pie de la Popa, y la Bomba del Amparo.

En hechos que son investigados por las autoridades, un conductor de 51 años, fue asesinado, al parecer, cuando se desarrollaba una de estas caravanas. Jorge Eliecer Castillo Berdugo, como fue identificado la víctima, había salido de una panadería cuando fue abordado por hombres en motocicleta que, al intentar despojarlo de sus pertenecías, le propinaron un disparo en la cabeza.

En medio de estos confusos hechos y de caos que se generó en esta zona, un vendedor ambulante que se encontraba a pocos metros del lugar de asesinato, resultó herido. Blu Radio, medio aliado de Pulzo, conoció que, según el reporte entregado por la víctima a la Policía, un grupo de ocho motociclistas que portaban camisetas con estampado verde y mascaras blancas, le hurtaron su celular, y además le disparan en el brazo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña, explicó que, a través de las cámaras de seguridad, buscan identificar a los responsables de generar desordenes en estas caravanas.

El alcalde Dumek Turbay también se pronunció sobre los desmanes y terror que ocasionaron estas caravanas entre cientos de cartageneros y sentenció que en el 2025 estarán prohibidas.

“Nuevamente se equivocaron, la ciudad no quiere la caravana, la ciudad estaría de acuerdo con la caravana si no se produjeran los desmanes que se producen, no le incomodaría a la ciudad que pudiera pasar, pero como se creen que son intocables, la instrucción que hemos dado es identificación y denuncia penal contra ellos, vamos a ejercer una persecución penal contra esas personas, y no hay ninguna posibilidad que en 2025 la caravana se produzca y tomaremos las decisiones para ello. Ellos mismos dañaron su rodada y que no crean que la gracia va quedar ahí”, dijo.