En reacción a la inclusión de Gustavo Petro y su entorno a la lista Clinton, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán señaló que la decisión “pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia”.

Ante esto, impulsó su nombre para llegar a la presidencia con la promesa de devolver “gobernabilidad, confianza y respeto dentro y fuera del país”.

A estas palabras, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó y en su respuesta, sorprendió al confirmar que su relación con Verónica Alcocer, quien ha sido su pareja durante más de dos décadas y es primera dama desde 2022, llegó a su fin.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, dijo el mandatario al respecto.

Con relación a lo dicho por Galán, el presidente reiteró que la decisión de Estados Unidos fue influenciada por sus opositores, a quienes señaló, son los responsables del asesinato del padre del precandidato, Luis Carlos Galán.

“Lo que significa el hecho de la OFAC, Juan Manuel, es que los amigos de quien asesinó a tu padre tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán”, dijo el mandatario.

Finalmente, el primer mandatario colombiano insistió en que se defenderá ante la justicia estadounidense.

“Buscaré la forma de defenderme personalmente, pero debo defender también los derechos soberanía del pueblo colombiano. Al pueblo Colombiano le digo que no se deje chantajear, la poca influencia de la política de la muerte en el pueblo, llevo a sus espectros, ya no a ayudarse en el pueblo, sino en un gobierno extranjero”, concluyó.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.