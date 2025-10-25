El Pacto Histórico, la plataforma política de izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro, se encuentra en la etapa previa a una consulta interna cuyo objetivo es definir a su candidato presidencial y el orden de las listas para el Congreso de cara a las contiendas electorales de 2026. Esta consulta, pautada para el 26 de octubre de 2025, se enfrenta a un terreno minado de desafíos legales y políticos.

Entre los precandidatos a la presidencia figuran la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el senador Iván Cepeda, cuya trayectoria política se ha cimentado en el diálogo con los grupos armados del país. Por su parte, Daniel Quintero, aunque con un principio de participación, decidió abandonar la carrera política antes de llegar a la urna.

La consulta busca “medir la fuerza política real del presidente Petro y su proyecto de cambio”, enfrentando la crisis fiscal y buscas generar suficiente volumen electoral. En cuanto a los gastos generados por la consulta, que superan los 200.000 millones de pesos, han producido críticas en el ámbito público, en particular por el déficit fiscal que atraviesa el país. Sin embargo, la votación es percibida como un mecanismo que permitirá determinar el apoyo político contundente al proyecto liderado por Petro, un asunto fundamental de cara a la sucesión presidencial.

Además, en la mañana de este sábado 25 de octubre se conoció que se está evaluando la posibilidad de implementar nuevos puestos de votación para la consulta de este domingo. Así lo informó el representante a la Cámara Alirio Uribe, quien se reunió con el Ministerio de Defensa y el Interior para evaluar las garantias de esta jornada. La idea es habilitar 1.000 o 2.000 mesas más y actualmente se tienen 20.000 puestos habilitados en todo el país.

También, otro aspecto clave es que la Misión de Observación Electoral confirmó que no adelantará monitoreo a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. Aclaró que, no entregará reportes ni balances del avance de la consulta.

Además de definir al candidato presidencial, esta consulta será el termómetro para decidir el orden de las listas al Congreso, un aspecto vital teniendo en cuenta que el Pacto Histórico aspira a mantener su protagonismo en el Legislativo. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, encabezará la lista al Senado, apoyando a Cepeda en la contienda electoral.

Sin embargo, al margen de los resultados de esta consulta y más allá del 26 de octubre, existen incertidumbres en cuanto a su eficacia. Esto, en vista de si aventajar en esta contienda garantizará la participación del ganador en una consulta del Frente Amplio de la izquierda en marzo de 2026. Se tratan de asuntos legales y políticos pendientes que plantean interrogantes acerca del futuro de la carrera electoral de los candidatos.

