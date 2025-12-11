La disputa entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, escaló este 11 de diciembre con señalamientos que involucraron al ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo acusó que en el Fondo Adaptación se habrían presentado beneficios irregulares que conectan con círculos cercanos a Benedetti y que las advertencias ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control.

“La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti”, afirmó Carrillo, añadiendo que los documentos e informes de su gerencia están disponibles para quien los solicite.

El choque público se intensificó luego de una rueda de prensa de Angie Rodríguez, quien cuestionó la ejecución del Fondo Adaptación bajo la gestión anterior y expuso cifras bajas de avance en programas específicos, incluyendo proyectos de 2024 y problemas en la región de La Mojana. La funcionaria presentó datos que, aseguró, motivan la intervención y el escrutinio del fondo, destacando la necesidad de transparencia y control en las operaciones de la entidad.

Carrillo también mencionó la influencia de la llamada “ñoñomanía” en las decisiones del Fondo Adaptación y afirmó que, según una denuncia pública recibida “al día siguiente”, algunos de los nombres mencionados estarían ligados a ese grupo político y a figuras como Bernardo ‘el Ñoño’ Elías. “Lo que corresponde es poner la denuncia en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría”, añadió Carrillo, indicando que los radicados ya fueron presentados ante las autoridades competentes.

Por su parte, Benedetti respondió a través de su cuenta en X rechazando cualquier vínculo con las supuestas irregularidades señaladas por Carrillo. Defendió a Rodríguez, afirmando: “Angie Rodríguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo, como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación”. Sobre las acusaciones en su contra, Benedetti expresó: “Me atacan a mí que no tengo nada que ver. Siempre la cogen conmigo con inventos y mentiras. ¡Qué horror!”, concluyó.

.@CarlosCarrilloA Usted tenía mi respeto y me caía bien, pero después de tener el atrevimiento de mentir sobre mí de esta forma con respecto al hermano de Ñoño Elías ahora pienso esto sobre usted: Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 12, 2025

