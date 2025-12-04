Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde, criticó al ministro del Interior Armando Benedetti y le recordó las advertencias que ella había expuesto sobre los riesgos para el sistema.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Otra vez se le meten al rancho a Benedetti, pero en Bogotá por apartamento usado en campaña Petro)

Esto luego de que el alfil de Gustavo Petro asegurara que la EPS Sura le retiró la póliza de medicina prepagada a él y a su familia.

“¡Aberrante! ¡Ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

Lee También

Luego de esto, Juvinao afirmó que el sistema público llegó a un punto crítico y sostuvo que el modelo actual conduce a un acceso más segregado, contrario a lo que había prometido el Gobierno.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado, ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron. Este trino lo confirma”, indicó la Representante a la Cámara.

Aberrante!! Ni mi esposa, ni mis hijos ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!! Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país. Sura me canceló la póliza que por años… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 4, 2025

Respuesta de Armando Benedetti a Catherine Juvinao

En su mensaje, Benedetti señaló que no esperaba la solidaridad de Juvinao, pero pidió que ella no se colocara “del lado de los victimarios” —en alusión a las EPS— e instó a no politizar su situación, sugiriendo que su exclusión coincidiría con el contexto electoral de 2026.

“No porque le caiga mal confunda el debate. Todo esto es por la época electoral. No todo siempre tiene que ser político. No espero su solidaridad, pero no se ponga del lado de los victimarios. ¿O es que alguien en este país puede defender a las EPS?”, escribió Benedetti en X.

Representante, por favor. Yo estoy hablando es del derecho a la igualdad, de la no discriminación de los niños, por tener una posición predominante las aseguradoras de salud. No estoy hablando sobre el sistema de salud. No porque le caiga mal confunda el debate. Todo esto es por… https://t.co/pZwT4Z9tnv — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 5, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.