Continúan las investigaciones por la muerte de la subteniente María Camila Mora, quien apareció sin vida dentro de un vehículo en el Cantón Norte de Bogotá. Lo ocurrido estuvo marcado por una secuencia de hechos que terminó en una tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Había antecedente”: destapan oscuro detalle de capitán que mató a su expareja en Bogotá)

Mora era la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas en el Ejército Nacional, una profesional reconocida por su disciplina y su trayectoria sobresaliente en un entorno históricamente dominado por hombres. Su nombre representaba avance institucional y esfuerzo constante.

Mora coincidió con su expareja, el capitán Pablo Masmela. Su vínculo sentimental había concluido, pero el contexto mostraba señales de tensión previa. De acuerdo con testigos y reportes investigativos, el capitán interceptó a Mora de modo abrupto y la obligó a regresar al vehículo de ella, donde habrían discutido antes del trágico desenlace.

Lee También

Último llamado de auxilio de la subteniente asesinada en el Cantón Norte

De acuerdo con testimonios recogidos por el abogado de la familia de la víctima, Luis Eduardo Leyva, divulgados por Blu Radio, Mora logró comunicarse con una amiga oficial que estaba cerca. Pidió auxilio y reportó el riesgo en el que se encontraba.

Cuando la oficial llegó, el lugar ya estaba estaban los cuerpos sin vida. La investigación concluyó que el capitán disparó contra María Camila y luego se quitó la vida, un acto marcado por la violencia.

“La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar”, indicó el jurista, según la emisora.

En este sentido, la testigo habría tardado unos minutos en llegar al parqueadero y escuchó las detonaciones antes de llegar al lugar. Luego, al abrir el vehículo, notó que salía humo y encontró los dos cuerpos.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: