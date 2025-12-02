La familia de la subteniente María Camila Mora continúa exigiendo claridad sobre los hechos ocurridos en el Cantón Norte de Bogotá, y nuevos detalles apuntan a fallas estructurales dentro del Ejército.

Según informó El Tiempo, Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia, desmintió la versión inicial que señalaba la presencia de una tercera persona dentro del vehículo en el momento del crimen. Explicó que la única testigo estaba afuera del carro y fue quien dio aviso inmediato a las autoridades militares.

Capitán Pablo Masmela tendría anotación por violencia de género

El jurista, en diálogo con la FM, también destacó un elemento clave sobre la hoja de vida del capitán Pablo Andrés Masmela, señalado como principal responsable del homicidio.

Se trata de una presunta anotación previa relacionada con un comportamiento amenazante contra otra mujer, quien también fue pareja del militar, que decidió quitarse la vida luego de cometer el homicidio.

“Había un antecedente con otra mujer a la que también había amenazado con las mismas palabras: si usted no es para mí, no es para nadie”, indicó Leyva a la citada emisora.

En este sentido, cuestionó que Masmela siguiera activo en el Ejército y que estuviera en curso de ascenso, pero a el antecedente que habría manchado su hoja de vida.

“Es que cualquier mínimo activo de violencia en ese caso debería ser considerado, pero hacía pocas semanas había pasado su curso de ascenso para mayor. Entonces uno se pregunta y se cuestiona cuáles son los filtros. Ya había un antecedente”, concluyó.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: