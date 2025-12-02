El asesinato de la subteniente María Camila Mora en el Cantón Norte de Bogotá el 26 de noviembre de 2025, seguido del suicidio del presunto responsable, el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata, sigue en investigación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Una verdad que no se cuenta”: habló exmilitar sobre subteniente asesinada en Cantón Norte)

La subteniente María Camila Mora es recordada por su aporte a la aviación militar porque la primera mujer en Colombia en pilotear una aeronave no tripulada. Su muerte representa una pérdida para su familia, para la institución y para los avances de las mujeres dentro de las Fuerzas Militares.

¿Qué pasó dentro del vehículo donde fue asesinada la subteniente Mora?

Precisamente, sus allegados contrataron a un abogado, quien entregó detalles clave sobre lo ocurrido la noche del crimen. Se trata de Luis Eduardo Leyva, quien desmintió la versión de que una compañera de Mora estaba dentro del vehículo cuando ocurrieron los hechos.

Lee También

Según el relato del jurista, la subteniente aceptó dialogar con el capitán, Pablo Andrés Masmela Zapata, en un carro particular estacionado dentro del batallón. En ese momento, la acompañaba una amiga, también oficial del Ejército, quien —según lo explicado— se quedó afuera del carro, según informó Leyva a la FM.

“En ese momento en que ella se reúne con esta amiga, otra oficial del Ejército, le pide un momento y accede a la petición del señor Pablo, del capitán, a dialogar y lo hacen en un vehículo que está estacionado allí”, narró el jurista.

Esa persona, amiga de la víctima, no participó en el interior del vehículo, no existe evidencia de complicidad alguna. Su papel fue el de testigo auditiva y escuchó los disparos y alertó sobre lo ocurrido, según Leyva.

“La tercera persona no es ni cómplice ni estaba dentro del vehículo. Escuchó y percibió lo que ocurrió y fue la que primero dio las voces de alerta. No hay ni complicidad ni nada”, mencionó.

La información es de importancia para la familia de la subteniente Mora, pues pone en cuestión versiones previas que sugerían la presencia de una tercera persona dentro del vehículo.

El caso sigue bajo investigación, mientras la defensa de la familia pide que se revisen los protocolos de seguridad del batallón: entre los puntos cuestionados está cómo un oficial acusado de amenazas previas logró mantener acceso a un arma, y por qué no se activaron alertas antes del desenlace fatal.

La aclaración sobre la posición de la testigo —afuera del vehículo y sin participación directa en el interior— abre un nuevo ángulo en la reconstrucción de los hechos, con implicaciones importantes para la investigación y para la credibilidad de las versiones oficiales.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: