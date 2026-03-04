El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tomó una medida drástica que afecta al sector de la belleza en Colombia y la Comunidad Andina (CAN).

Mediante la Resolución 2026007526, emitida el pasado 17 de febrero de 2026, el Invima canceló 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de esmaltes semipermanentes que contenían sustancias prohibidas, asociadas a riesgos para la salud como el cáncer y alteraciones reproductivas.

En cumplimiento de lo establecido por la Resolución 2548 de 2025, tiene como objetivo proteger a los consumidores de productos peligrosos y garantizar la seguridad sanitaria en el mercado.

Los esmaltes semipermanentes afectados contenían dos ingredientes específicos: el Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y el N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT).

Estos componentes fueron clasificados como peligrosos debido a los estudios científicos que demostraron su vinculación con efectos carcinogénicos, toxicidad reproductiva y posibles reacciones alérgicas en la piel.

Por lo tanto, no solo se prohíbe su comercialización en el territorio nacional, sino que también se ordena la suspensión de la venta de existencias, estableciendo una fecha límite del 16 de febrero de 2026 para que los productos fueran retirados del mercado.

El proceso de cancelación de las NSO se hizo automáticamente una vez cumplido el plazo de 60 días establecido en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, que se publicó el 15 de diciembre de 2025.

Esta medida refleja el compromiso de las autoridades sanitarias de la subregión por armonizar las normativas regionales, a fin de reforzar los controles de seguridad en los productos cosméticos y proteger la salud pública.

Este retiro de productos impacta de manera directa a los fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos comerciales del sector de la belleza, quienes deberán verificar que sus productos cumplan con las normativas vigentes para evitar sanciones legales.

La resolución también subraya la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las disposiciones regulatorias, instando a todos los actores del sector a consultar los canales oficiales del Invima para mantenerse al tanto de cualquier actualización y así actuar con responsabilidad frente a las regulaciones sanitarias.

El retiro de estos esmaltes semipermanentes llega en un momento clave para la industria cosmética, que enfrenta presiones tanto a nivel local como internacional para asegurar la calidad y seguridad de los productos que se comercializan en la región.

Aunque la medida puede causar ciertos inconvenientes económicos a los involucrados en la cadena de distribución, la salud pública es la prioridad, y el Invima reafirma su compromiso con la protección de los consumidores frente a riesgos asociados con productos que puedan poner en peligro su bienestar.

Este tipo de regulaciones busca evitar que sustancias peligrosas lleguen a las manos de los consumidores, asegurando que solo los productos que cumplan con los estándares de seguridad establecidos puedan ser comercializados en el mercado.

A través de este tipo de medidas, el Invima refuerza su rol como autoridad en la vigilancia sanitaria y en la protección de la salud pública en Colombia y en los países de la Comunidad Andina.

